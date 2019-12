Du Wi-Fi optimal en continu !

En collaboration avec



Votre réseau Wi-Fi à la maison vous semble lent? Vous peinez à connecter de nouveaux appareils à votre réseau domestique? Peut-être qu’il est temps de passer au niveau supérieur !



La borne Helix Fi est particulièrement intelligente. Afin d’assurer une connectivité maximale pour chacun des appareils sans fil que vous possédez à la maison, elle s’assure d’utiliser la meilleure fréquence disponible.

Tierney - stock.adobe.com

Les réseaux Wi-Fi plus récents é mettent leur signal sans fil sur deux bandes de fréquences : 2,4 GHz et 5 GHz. La première propage mieux et passe plus facilement à travers divers obstacles, comme les murs et le mobilier. La seconde est souvent moins interférée par d’autres appareils comme le four micro-ondes par exemple) et offre des débits plus importants. Son débit est aussi trois fois plus élevé. Selon leur emplacement et leurs besoins, vos appareils se connecteront automatiquement à la fréquence qui leur permettra d’avoir la meilleure connexion possible.



La borne Helix en fait aussi un peu plus, afin de s’assurer que le réseau soit toujours à la fine pointe de la technologie. Par exemple, les mises à jour de son micrologiciel se téléchargent en arrière-plan, de manière tout à fait invisible pour l’utilisateur, qui hérite ainsi des plus récentes améliorations à son Wi-Fi, sans aucune intervention de sa part.

Rymden - stock.adobe.com

Optimisez votre réseau

Pour fonctionner, votre réseau Wi-Fi recourt à un signal radio qui est détecté par les appareils électroniques compatibles. Plus les appareils sont près de la borne, plus le signal sera de bonne qualité. Vous pouvez minimiser l’effet de certains autres facteurs sur la qualité du signal de votre borne Helix Fi, et, du même coup, sur l’humeur de certains membres de votre famille !



Par exemple, la borne performera mieux si elle est située dans une aire dégagée, dans un lieu central de votre résidence. On recommande qu’elle soit positionnée sur une tablette, à environ 1 mètre du sol, loin de certains appareils électroniques qui émettent eux aussi des ondes sans fil. On évite donc de la coller à l’interphone pour surveiller bébé durant sa sieste. Si bébé n’a pas besoin de Wi-Fi, votre ordinateur personnel, à l’étage, en a besoin...



Pour profiter pleinement d’un service Internet hors pair, peu importe où vous êtes dans la maison, ça prend un Wi-Fi fiable, sécurisé et puissant. Avec sa technologie intelligente et automatisée, la borne Helix Fi optimise votre connexion afin de garantir la meilleure expérience qui soit.