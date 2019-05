E3 2019: voici à quoi on peut s'attendre selon Pèse sur start!

L'E3, la messe annuelle du gaming est à nos portes, et bien qu'on peut avoir l'impression que la bibliothèque de jeux annoncés ne sera pas autant garnie que d'autres éditions, des mises à jour sur la prochaine génération de consoles Xbox sont notamment suffisantes pour attirer notre attention.

C'est triste, mais Sony, l'un des joueurs les plus importants et réguliers à prendre part au E3, ne sera pas du rendez-vous.

Ça veut donc dire pas de nouvelles de The Last of Us 2, Death Stranding ou Ghost of Tsushima. Du moins, à l'E3.

Par contre, Microsoft, Nintendo, Bethesda et Ubisoft, pour ne nommer qu'eux, dévoileront leurs plus récents projets au monde entier dès le 9 juin.

À quoi peut-on s'attendre de chaque conférence? Quels titres voleront la vedette?

Voici nos prédictions sur le contenu des conférences prévues, selon les rumeurs et faits qui parsèment le web.

Notez que nous avons exclu l'EA Play, puisque l'événement indépendant se déroule le weekend précédant l'E3.

Microsoft - 9 juin, 16h

De nouvelles consoles?

Ce n'est plus un secret: la plupart des experts et des gameurs s'attendent à voir la nouvelle génération de consoles l'an prochain (2020).

Photo Marc-Antoine Turcotte

L'absence de Sony à l'E3 pourrait s'avérer payante pour Microsoft, puisque selon les rumeurs, l'entreprise fondée par Bill Gates a de nombreux projets dans le tordeur.

Premièrement, selon les sources de Windows Central, pas une, mais bien deux consoles sont en développement pour un lancement pendant la période des Fêtes 2020.

La puissance de la première, surnommée «Lockhart», ressemblerait à la Xbox One S actuellement sur le marché, améliorations techniques en prime.

La deuxième, «Anaconda», sera la plus puissante des deux. Elle sera plus dispendieuse que «Lockhart», mais offrira une expérience de gaming à la fine pointe de la technologie.

Toujours selon Windows Central, Microsoft envisage l'utilisation de mémoire flash ultra rapide pour accélérer les temps de chargement.

Bref, Microsoft misera sur un modèle semblable à celui de la génération actuelle (Xbox One S et X) pour les prochaines consoles.

xCloud

Une autre technologie qui sera mise de l'avant pendant l'E3 est celle de l'xCloud, cette façon de jouer à nos jeux Xbox sur de nombreux appareils, comme un téléphone.

Jouer à Forza Horizon 4 sur le pouce avec le nuage? J'embarque!

Aussi, il semblerait que différentes compagnies d'accessoires, comme Razer, développeraient des compléments (socles à téléphone, manettes, etc.) pour rendre l'expérience plus appréciable.

La technologie est prête, selon différents employés d'Xbox. Il ne resterait qu'à rouler quelques tests avant de déployer la technologie auprès du grand public.

Les gros titres

Avec 13 studios à son service, Xbox Game Studios est certainement en mesure d'offrir une offre plus grandiose à ses clients qu'au cours des dernières années. Voici quelques jeux dont nous devrions avoir des nouvelles pendant l'E3.

Gears 5

Un nouvel ennemi a été dévoilé sur les médias sociaux officiels du jeu.

When you see a Stump, you take cover. Fast. #Gears5 pic.twitter.com/CVXDRfnCMR — Gears of War (@GearsofWar) 18 mai 2019

Le Stump, un genre de bête étrange qui semble pouvoir se servir de tous ces membres pour attaquer, en plus d'un bras équipé d'une mitrailleuse.

Le sixième opus de la série a été dévoilé l'an dernier, et tout indique qu'il sera complété et lancé en 2019.

Gageons qu'une grande partie de la conférence Xbox traitera de celui-ci, et la présentation d'une longue démonstration ne surprendra personne.

Halo Infinite

Le nouveau moteur Slipspace a peut-être retardé le cycle habituel de développement de la série, mais dans une entrevue avec IGN, Bonnie Ross de 343 Industries a avoué qu'il permettra d'en faire plus pour la prochaine édition, mais aussi pour l'avenir de la franchise en général.

Cette même employée a confirmé qu'on en apprendra davantage sur le titre à l'E3. Verra-t-on le jeu en action? Sera-t-il offert au lancement des nouvelles consoles? On peut bien rêver...

Aussi, n'oublions pas The Master Chief Collection sur PC, dont les premiers tests publics devraient être lancés à l'E3 ou peu de temps après. Bref, les joueurs PC auront certainement droit à quelques nouvelles encourageantes pendant la conférence.

Forza Motorsport 8

Au début de l'année, Turn10, le studio responsable de la version simulation de la franchise, était à la recherche d'un développeur «pour la prochaine génération de Forza».

AFP

De plus, si l'on s'intéresse à la fenêtre de lancement habituelle de Forza Motorsport, on a droit à une nouvelle itération chaque deux ans.

Le septième de la série soufflera deux bougies en octobre.

Mentions honorables

Age of Empires IV

Battletoads

Ori and the Will of the Wisps

Bethesda - 9 juin, 20h30

L'éditeur a une grosse erreur à se faire pardonner: Fallout 76!

Doom Eternal

C'est loin d'être un secret: préparez-vous à voir beaucoup de contenu relatif à DOOM Eternal pendant la présentation de Bethesda.

Au QuakeCon 2018, les amateurs de la franchise ont été gâtés lorsque trois segments de jeux en action ont été montrés.

L'E3 est l'occasion tout indiquée pour Bethesda d'en dévoiler encore plus, notamment sur le multijoueur, les nouveaux démons et, surtout, la date officielle de sortie.

Wolfenstein: Youngblood

Après un aperçu à l'E3 2018 et plus de détails publiés en mars à propos de l'arc narratif, gageons que Youngblood sera une autre partie très importante de la conférence Bethesda.

Sa date de sortie est d'ailleurs connue: 26 juillet 2019.

Starfield

Voici ce que l'on sait sur Starfield:

Le jeu est en développement «depuis de nombreuses années», et c'est la seule nouvelle franchise de jeu de rôle à sortir de Bethesda depuis... 25 ans?

Aussi, ça se déroulera dans l'espace.

C'est tout.

Malheureusement, ce ne sera pas en juin qu'on en saura plus: tout comme The Elder Scrolls VI, l'entreprise a confirmé que les deux jeux ne seront pas de l'E3 2019.

Devolver Digital - 9 juin, 22h

Pour votre dose de satire sur l'état de l'industrie du jeu vidéo, ne manquez pas la conférence de Devolver.

Le comité exécutif de l'éditeur tire sur tout ce qui bouge (ou presque) et n'a pas peur de se faire des ennemis au passage.

Aussi, on devrait y voir Serious Sam 4.

Ubisoft - 10 juin, 16h

Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint

Le plus récent jeu de rôle et de tir d'Ubi suit les traces de Wildlands, mais ajoute beaucoup, beaucoup de nouvelles mécaniques intéressantes.

On sait déjà la date de sortie (4 octobre). On a déjà vu près de 15 minutes de jeu. Qu'est-ce qui reste à voir?

Le multijoueur!

Qui sait, Jon Bernthal (The Punisher, The Walking Dead) fera peut-être une apparition surprise pendant la conférence, lui qui prête sa voix au Ghost ennemi, Walker.

Jusqu'à maintenant, le jeu a réussi à me faire dire «oh, c'est pas mal cool ça!» chaque fois que je vois du contenu lié au jeu. C'est un bon début.

Assassin's Creed

Si vous suivez religieusement l'actualité gaming, vous avez entendu les rumeurs concernant un certain Assassin's Creed «Ragnarok», ou «Kingdom».

Cependant, mon instinct (bien loin d'être objectif) me laisse croire que nous n'en entendrons pas parler à l'E3.

Le cycle de vie du plus récent opus, Odyssey, n'est pas encore terminé. Du nouveau contenu téléchargeable sera d'ailleurs mis en vente une semaine avant la conférence en Californie.

Ubisoft a beaucoup de choses à dire sur beaucoup de titres, et je ne crois pas qu'Assassin's Creed se joindra à la fête.

Note après vérifications supplémentaires: Assassin's Creed ne sera bel et bien pas du party, tel que confirmé par Ubi et rapporté par PC Gamer. Je n'ai donc aucun crédit pour cette réflexion pourtant pertinente.

Beyond Good & Evil 2

Le projet lancé en 2007 semble enfin avoir un peu de momentum.

Après une annonce officielle à l'E3 2017 et une époustouflante bande-annonce cinématique qui a probablement rendu jaloux quelques studios d'effets spéciaux en 2018, une version préalpha a été présentée par l'équipe d'Ubisoft peu de temps après.

Logiquement, on peut s'attendre à une présentation de contenu en version alpha, ou du moins, plus de visuel de jeu en mode préalpha.

Un nouveau Splinter Cell?

Il y a un an, Walmart Canada affichait par erreur sur son site une liste de jeux à paraître.

Parmi ceux-ci, un bon lot ont vraiment vu le jour (ou le verront sous peu): Borderlands 3, Gears 5, Assassin's Creed Odyssey, Just Cause 4, Rage 2, Lego DC Super Villains et Dragon Quest Builders 2.

Sur cette page, on pouvait notamment y voir Final Fantasy VII Remake (dont on parle un peu plus bas), Beyond Good & Evil 2, et... Splinter Cell!

On le sait: cette rumeur revient pratiquement dans l'actualité pour chaque édition de l'E3.

Espérons qu'un jour, elle se concrétisera.

Skull & Bones

Non, le jeu de pirate n'y sera pas. On lui dit à l'an prochain!

Roller Champions

Une petite surprise s'est retrouvée involontairement sur la Toile, quelques jours avant l'E3: un jeu de rollerderby compétitif, «à la Rocket League», si vous voulez.

Évidemment, Ubisoft s'est contenté de réitérer qu'elle ne commente pas les rumeurs.

Plus de détails à venir le 10 juin, alors.

Service d'abonnement

Nommé «Ubisoft Pass Premium», selon la mention qui est brièvement apparue sur la boutique numérique de l'éditeur, il permettrait à Ubi de rivaliser avec EA Access, Xbox Game Pass, PlayStation Now et, sous peu, Google Stadia, dans une certaine mesure.

Il est aussi possible qu'il offre un service infonuagique.

Watch Dogs 3

Bien que les ventes au lancement du deuxième titre de la série aient été décevantes pour le patron Yves Guillemot, mais que le bouche-à-oreille a permis à l'éditeur d'écouler une quantité considérable de copies à long terme, selon Eurogamer.

Il est donc possible qu'on ait droit à un troisième opus. Existe-t-il meilleur endroit pour dévoiler un jeu qu'à l'E3?

Square Enix - 10 juin, 21h

«The Avengers Project»

La vague Avengers a frappé la planète de plein fouet ce printemps. Quand on y pense, ce serait logique qu'on en apprenne plus sur le jeu à l'E3.

Pour l'instant, Square Enix est très discret sur le titre.

On peut croire que ce silence est volontaire: les fans des Avengers scruteront attentivement le titre au moment où les premiers détails couleront.

Square Enix Montréal et Eidos Montréal augmentent leur effectif, signe que le projet avance bien.

Même chose chez Crystal Dynamics, qui participe également au développement.

N'oublions pas que le contrat qui lie Marvel et Square Enix en est un «de plusieurs années, pour plusieurs jeux».

Babylon's Fall

Le nouveau projet de PlatinumGames (Bayonetta, Nier: Automata) a été dévoilé à l'E3, l'an dernier.

Pour l'instant, l'entreprise garde toutes les informations secrètes, mais selon l'aperçu, il pourrait s'agir d'un jeu d'action-aventure à la troisième période, où des «nomades» se rebellent contre Gaïa (la Terre?).

On en sait autant que vous.

Final Fantasy VII

Théoriquement, Final Fantasy VII Remake, qui s'est montré le bout du nez au State of Play de Sony en mai, fera aussi acte de présence.

Encore plus, on a appris cette semaine qu'une démo pourrait être offerte exclusivement aux abonnés PS Plus dès le mois de juin. À suivre!

Nintendo Direct - 11 juin, midi

L'an dernier, Nintendo a annoncé Super Smash Bros. Ultimate et Super Mario Party, entre autres.

Bien que les rumeurs à propos d'une nouvelle Switch courent depuis quelques mois, aucun détail concret ne nous permet de croire qu'elle existe, et encore moins qu'elle sera présentée au public.

Encore plus, Shuntaro Furukawa, président de Nintendo, a confirmé, selon Bloomberg, qu'aucune console ne sera en vedette pendant le Direct.

Cependant, une tonne de titres intéressants dont on connait l'existence seront détaillés.

Tout d'abord, on sait que Pokémon Sword et Shield devraient être sur les tablettes cette année. Par contre, on en connait peu sur les différences entre les deux versions et les nouveautés côté jouabilité.

Notons aussi l'adaptation de Link's Awakening, un nouveau Animal Crossing et Super Mario Maker 2, dont la date de sortie est prévue le 28 juin.

Le dernier et non le moindre...

Cyberpunk 2077

Ce n'est pas parce qu'il n'a pas sa propre conférence qu'il n'en mérite pas une.

Soyons honnête: sans la présence de The Last of Us 2, Death Stranding et même de The Elder Scrolls VI, le jeu de l'excellent studio CD PROJEKT RED a le potentiel d'être la véritable vedette de cette édition de l'E3.

En visitant différents forums, des immenses poignées de gens sont réellement excités d'en savoir plus.

Il y aura une démo à Los Angeles, comme l'ont confirmé des patrons du studio polonais.

Cependant, après une petite enquête de Kotaku sur les conditions de travail exigeantes qui règnent à Warsaw, ne soyez plus trop convaincus que le jeu verra le jeu en 2019.

De toute façon, l'important, c'est que les gamers s'amusent et que les développeurs soient traités avec respect, n'est-ce pas?