École délabrée: nettoyage d’urgence à l’école Saint-Simon-Apôtre

MONTRÉAL – À la suite d'un reportage de TVA Nouvelles diffusé jeudi, l’école Saint-Simon-Apôtre, située dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, à Montréal, a annoncé que le nettoyage du plafond du gymnase sera effectué dès ce week-end.

En plus de la poussière accumulée, des parties endommagées seront retirées.

Jeudi, TVA Nouvelles rapportait que l’état de cette école primaire de la rue de Beauharnois Ouest inquiétait plusieurs parents. La structure s'effrite et des trous ainsi que des taches noires sont visibles sur le plafond du gymnase. En plus d’y jouer, les enfants d’âge primaire qui fréquentent cette école dînent également dans le gymnase. Plusieurs parents ont dit être convaincus que le manque de propreté de l'endroit cause des problèmes de santé aux enfants.

Cette opération d’urgence ne change pas le plan directeur 2018-2019 qui prévoit un investissement de 450 000 $ pour la rénovation du plafond d’ici l’été 2019.

«Une école sur deux en ce moment est dans un état de délabrement classé D ou E, a affirmé vendredi le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge. Je pense que le déficit d’entretien des écoles, ce que les gouvernements précédents nous ont laissé, est autour de 3,5 milliards $. On ne peut pas le faire en six mois, mais on va définitivement accélérer les réparations des écoles.»