Édouard Therriault champion du monde junior

(Sportcom) – Il y a quelques mois, Édouard Therriault se voyait seulement en action à des compétitions canadiennes. Aujourd’hui, il est champion du monde junior de ski slopestyle.

Mardi, le skieur de Lorraine a excellé aux Mondiaux juniors de Klappen, en Suède, ses 95,00 points obtenus à sa deuxième et dernière descente étant suffisants pour terminer au premier rang.

L’athlète a mentionné qu’il n’avait pas obtenu les notes espérées à sa première descente. Après une discussion avec ses entraîneurs, il a décidé d’y aller avec les mêmes manœuvres à sa deuxième présence, mais de les exécuter avec une meilleure finition. Le pari a été remporté.

«J’ai essayé d’atterrir tous mes sauts correctement et de rendre ça beau. On a tout mis sur la table et cela a porté fruit. Tout était plus beau et mes "grabs" étaient meilleurs. Je pense que c’est ce qui a fait la différence.»

L’Américain Kiernan Fagan (92,00) et le Norvégien Ulrik Samnoey (91,00) ont été les autres médaillés. Le Canadien Noah Porter MaClennan (90,40) a fini au pied du podium.

Therriault a dû patienter avant de voir sa victoire confirmée, car il restait encore sept ou huit skieurs à s’élancer.

«Il y avait encore de gros noms qui pouvaient me déplacer. J’avais peut-être un podium assuré, mais pas la première place. Mes entraîneurs et moi, c’est la première place que nous visions, car la victoire me permettait d’avoir une place dans les Coupes du monde de l’année prochaine.»

Prometteur

Ce résultat est une autre preuve que la relève québécoise du ski acrobatique est prête à passer à l’étape suivante. Le bosseur Elliot Vaillancourt avait lui aussi été couronné champion du monde junior à l’épreuve en parallèle la semaine dernière, en Italie.

Une médaille d’or aux Mondiaux juniors, une participation à la Coupe du monde de Big Air de Québec et trois médailles, dont deux d’or, aux Jeux du Canada : jamais Therriault n’aurait pensé connaître une telle saison.

«Au début, j’étais seulement censé faire de petites compétitions canadiennes. Je suis arrivé dans le circuit nord-américain et ensuite, j’ai eu une invitation à la Coupe du monde de Québec. Là, aux Mondiaux juniors, je pensais être ici pour prendre de l’expérience», a conclu le skieur qui sera de l’épreuve de Big Air, jeudi.

À l’épreuve féminine, Olivia Asselin s’est classée au 17e rang.