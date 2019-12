Éducation et technologie : apprentissage à l’écran!

En collaboration avec



Le secteur des technologies éducatives, la EdTech, redéfinit les modes d’apprentissage et de formation. Au passage, les outils et les approches pédagogiques se renouvellent pour stimuler les nouvelles générations, nées avec la technologie à la maison. Voici un petit exposé des avancées de cette équation, dont les revenus annuels avoisinent les 40 milliards de dollars.



Jouer pour étudier

Le jeu numérique s’invite à pieds joints dans le domaine scolaire. L’objectif? Accroître l’intérêt et la participation des jeunes, souvent grâce à des expériences interactives procurant à la fois motivation et encadrement.

Fondée à Sherbrooke, Classcraft Studios propose une plateforme pour bonifier l’enseignement en classe : ses leçons prennent notamment la forme d’aventures personnalisées, sur une carte interactive. En relevant des défis, les jeunes débloquent des points pour leur personnage, en solo ou en équipe.

La réalité (virtuelle) pédagogique

Les mastodontes de la technologie s’intéressent aussi à ce marché porteur. L’application Google Expéditions invite les élèves à explorer le monde, sans jamais quitter leur salle de classe. Cette méthode d’apprentissage implique la réalité virtuelle (RV) et la réalité augmentée (RA). D’autres approches encouragent la découverte d’objets ou encore de composantes scientifiques.



Jouer aux devoirs

Au Canada, le service d’aide aux devoirs Voilà Learning propose un campus virtuel où l’enfant peut jouer et interagir avec d’autres élèves. Il peut aussi poser des questions à des tuteurs en ligne et s’améliorer en français, en anglais et en mathématique.

Parmi les pionniers du genre, Alloprof est en activité au Québec depuis 1996. Véritable projet de société, sa plateforme offre aujourd’hui des forums d’entraide, des cyberclasses, des exercices ludiques, une bibliothèque virtuelle, des capsules vidéo, des applications, des cyberprofs, et ce, pour les élèves du primaire et du secondaire. Les jeunes peuvent même texter des questions par matière!



ONF, Ubisoft, alouette!

Toujours près de nous, le Campus de l’Office national du film du Canada propose une vaste collection de productions interactives, documentaires, films d’animation et guides pédagogiques. De son côté, Ubisoft et son populaire Assassin’s Creed nous entraîne dans son Discovery Tour, une manière incomparable d’explorer l’Égypte antique en prenant part à l’un des 75 parcours, dont la conception a été supervisée par des historiens et des égyptologues. Discovery Tour se concentre sur la découverte historique, sans combat ou contrainte de jeu, pour que le joueur puisse visiter à son propre rythme.



L’équipe du studio d’éducation numérique Creo propose depuis près de 20 ans des contenus et des expériences multiplateformes, tant pour les tout-petits que pour les élèves du primaire et du secondaire. On parle, entre autres, de jeux d’apprentissage, de programmes éducatifs et de parcours de découvertes.



L’école décolle

La technologie éducative se propage à tout âge : au rayon des adultes, on peut penser aux populaires conférences TED, offertes en ligne, ou encore à une application comme Blinklist, qui propose des condensés de livres, du roman à la croissance personnelle. Si les balados ont trouvé le chemin de l’éducation, YouTube Learning soutient pour sa part les créateurs de contenu vidéo.



La technologie éducative s’invite donc sur tous nos écrans, prête à nous faire évoluer, tant sur le plan personnel que collectif. Et plus que jamais, en mariant plaisir et pédagogie!