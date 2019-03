Faut que cesse cette banalisation des menaces et de l’intimidation envers chroniqueurs et journalistes.

Quand des baraqués d’un groupe identitaire de l’extrême droite fait irruption chez Vice News en représailles d’un reportage qu’ils n’ont pas aimé, on devrait le signaler à la police.

Quand un photo journaliste se fait harceler et bousculer par des groupes antifascistes et antiracistes d’extrême gauche en pleine manifestation, en ne faisant que son travail, soit celui de couvrir une manifestation, on devrait le signaler à la police.

Quand j’ai reçu, il y a quelques semaines, un message privé, non sollicité, dans ma boite Messenger, qui commençait par « je vais assassiner six membres de ta famille », je n’ai pas justifié passivité dans l’acte en me basant sur le « contexte ». Non. Je l’ai rapporté à la police.

Hier, mon collègue Richard Martineau a fait la même chose. Il a rapporté à la police un message qui invitait à « éliminer Richard Martineau ».

Contexte. Il y a quelques jours, sur le fil Twitter de l’acteur Marc-André Grondin, un de mes préférés celui-là, une discussion encore dérape. Pourtant jusque-là, tout ce qu’il y a de plus correct. Et tout à coup, ça tombe. Banalement, « on devrait éliminer Richard Martineau ».

Cette personne réalisera plus tard son étourderie. Elle viendra ajouter à son commentaire, « éliminer des médias je veux dire ».

Désolé, mais ça ne se fait tout simplement plus. Nous sommes au-delà du moment où l’on pouvait se justifier de pareilles attaques par un banal : « biiin non! C’t’une joooke! » Le chroniqueur a porté plainte à la police. Il a bien fait.

Photo Courtoisie

Une cible facile

J’entends déjà nombre de gens dire... « eh bin voilà! Il l’a cherché! » Trop facile. Martineau n’a pas la langue dans sa poche, c’est un polémiste, sans aucun doute. Mais il fait, parfois, dans un créneau qui est difficile, voire dangereux, celui de la critique de l’islamisme. Il n’a pas froid aux yeux et n’hésite pas à nommer les choses.

Pour certains, le simple fait de critiquer l’islamisme est condamnable, on entend déjà les hauts cris, les accusations d’islamophobie. Le but étant de réduire au silence, bien entendu. Martineau dérange, car il crie encore plus fort. Sur plein de tribunes. Donc on le vise, on lui dessine des cibles (au sens propre et au figuré) dans le front. J’ai lu plus d’une fois des inepties du genre qu’il faut imputer une responsabilité à ce chroniqueur pour les attentats de la mosquée de Québec. Vraiment?

Je fais de la radio à l’occasion avec Richard Martineau, je l’apprécie beaucoup, même si nous sommes souvent en désaccord. Par exemple, son stunt à la télé vêtu d’une burka, pas pour moi. Pas pantoute. Mais c’est dans la nature humaine que de pouvoir débattre, discuter, être en désaccord et argumenter.

Martineau publiera des trucs qui m’horripilent, d’autres avec lesquels je suis plutôt d’accord. Comme son texte d’aujourd’hui par exemple, sur l’obsession de la gauche pour « l’identité ».

« L’ouverture d’esprit n’est pas une fracture du crâne »

De la même façon, j’enrage parfois à lire Fabrice Vil, ou Francine Pelletier, avec lesquels, sur la grande question du « vivre-ensemble », je suis en désaccord, aux antipodes.

Voudrais-je les « éliminer »? Les réduire au silence pour autant? Bien sûr que non. Car une personne est plurielle, et que nous pouvons être en désaccord viscéral sur quelque chose, et nous entendre ailleurs.

Quand Francine Pelletier traite de laïcité, je lis quand même. Surtout, je serai capable d’encenser un texte de Pelletier que j’apprécie. Comme celui du13 février dernier intitulé « Cent ans d’incertitude ». Allez lire ça. Un point de vue intéressant sur l’époque que nous vivons, sur nos nouveaux modes de communication (oui, Facebook notamment) et notre incapacité à comprendre complètement comment ceux-ci changeront notre société.

Ainsi, admettons que des fêlés du bocal identitaire d’extrême droite menaçaient Francine Pelletier, ou Fabrice Vil, ou tout autres chroniqueur ou journaliste, comptez sur moi pour le dénoncer.

À notre époque, certains diront qu’il y a trop d’opinions, pas assez de ressources pour l’information objective et l’explication de celle-ci (tsé, un Point de mire avec René Lévesque, clope au bec!). C’est probablement vrai (donc je fais partie du problème, genre ☹).

En conséquence, il importe de bien conscientiser la population sur le rôle des journalistes, leur contribution à l’information objective et impartiale et surtout que ceux-ci sont d’un côté du mur de Chine des médias, celui de l’information.

Les chroniqueurs d’opinion, nombreux, sont de l’autre côté de ce mur. L’on ne s’attend pas d’eux de l’objectivité, ce n’est pas leur rôle. Perso, je ne suis PAS journaliste. J’émets des opinions, j’essaie de les baser sur des arguments crédibles, j’analyse, et je lis beaucoup, de façon boulimique, afin d’avoir un éventail très ample par rapport aux questions dont je traite.

À ce titre, quand je lis Francine Pelletier et qu’elle cite l’ex-rédacteur en chef du quotidien The Guardian, Alan Rusbridger, ou encore l’auteur et professeur américain Clay Shirky, mon horizon s’ouvre encore un peu plus. Des références intéressantes dont je profiterai.

Ce matin, dans le texte de Richard Martineau, c’est Mark Lilla, professeur de sciences humaines à l’Université Columbia que j’ai découvert.

Mais comme c’est Martineau qui publiait, quand j’ai partagé son texte, ce que je ne fais pas si souvent d’ailleurs, déjà, après quelques minutes seulement, j’en voyais me tancer... « On sait bin! C’est Martineau! Encore un texte pour nourrir la fachoshère! » (commentaire réel). Du tac au tac, j’ai répondu que le type ne devait pas avoir lu le texte et que si c’était le cas, valait mieux ne pas commenter. Un commentaire que l’usager effacera.

Notre époque est aussi celle du manichéisme. Tout noir, tout blanc. C’est Martineau? Bock-Côté? Aux vidanges. Et dans la mesure du possible? Pourquoi ne pas les « éliminer ! C’est Québécor de toute façon, y’a que les racistes et les dégénérés qui lisent ça right!

Inversement, les Pelletier, Boisvert, Vil et tant d’autres subiront les foudres du camp adverse. Faut les « éliminer »! Ces gens-là sont les suppôt de l’islamisation du Québec! (le tout avancé par le compte d’un supposé indépendantiste avec le drapeau des Patriotes, genre... si seulement ces gens se donnaient la peine de lire sur l’idéal républicain de Papineau et des autres)

C’est déprimant. Notre époque manque tellement de nuances.

Quelque part en chemin nous avons perdu l’usage de ce muscle si important, et essentiel en démocratie, celui du débat, celui de la capacité de discuter sans que tout vire au jihad virtuel à chaque fois.

Non il ne faut pas « éliminer » Richard Martineau, pas plus qu’il ne faut réduire au silence, chaque fois, ceux avec qui nous sommes en désaccord. Je préfère cent fois être en tabarnac après avoir lu une chronique de Francine Pelletier que la société où ce sera la norme de faire taire tous ceux qui pensent comme Francine Pelletier.