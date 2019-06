Elle s’achète une maison à 18 ans

Cumulant les économies depuis qu’elle est enfant, une jeune femme des Laurentides est parvenue à réaliser son rêve de devenir propriétaire d’une maison à l'âge de... 18 ans.

En entrevue à QUB radio ce mercredi, Chloé Courtemanche s’est confiée sur les nombreux sacrifices qu’elle a dû faire au cours des dernières années pour accomplir cet exploit très peu commun pour une personne de son âge.

«Quand j’étais plus jeune, mes amis faisaient la fête. Moi, je devais travailler, alors je ne pouvais pas en profiter autant qu’eux», a expliqué la jeune propriétaire à l’émission de Mario Dumont.

Travaillant depuis l’âge de 13 ans, l’étudiante a raconté avoir mis toutes ses économies, cadeaux d’anniversaire et de Noël inclus, dans un régime d'épargne-études, ce qui lui a permis récemment de faire l’acquisition d’une maison de ville à Mirabel.

«Je n’ai jamais particulièrement eu de jouets quand j’étais jeune. Je demandais toujours de l’argent. Je le plaçais toujours dans mon régime d'épargne-études pour plus tard», a-t-elle soutenu.

Cette dernière a également indiqué que la passion de son père, un entrepreneur en immobilier, l’a inspirée à se lancer dans cette aventure.

«Mon père est dans le développement immobilier et je suis dans cet univers-là depuis que je suis très jeune. L’immobilier, ça me passionne. Mon père m’a toujours influencée à économiser et à garder mon argent pour plus tard», a dit la jeune femme.