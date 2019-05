Embouteillage sur l'Everest, deux nouveaux décès d'alpinistes

Il faut faire la queue en ce moment pour atteindre le toit du monde, avec une attente de plusieurs heures près du sommet de l'Everest dans l'Himalaya, ont rapporté jeudi des organisateurs d'expéditionsen annonçant parallèlement deux nouveaux décès d'alpinistes.

Plus de 200 alpinistes ont profité mercredi du temps clair pour grimper, depuis le Népal et la Chine, sur le plus haut sommet du monde qui culmine à 8848 m. Mais les équipes ont dû attendre leurtour pendant des heures au risque d'attraper des engelures et le mal d'altitude.

Un Américain et une Indienne, tous deux âgés de 55 ans, sont morts sur l'Everest en ce jour de très forte affluence, a-t-on appris auprès des organisateurs de leurs expéditions.

Donald Lynn Cash s'est effondré au sommet alors qu'il prenait des photos et Anjali Kulkarni est morte durant la descente après avoir atteint le sommet. L'organisateur de l'expédition d'Anjali Kulkrani,Arun Trek, a incriminé l'encombrement au sommet, soulignant que cela avait retardé sa descente.

«Elle a dû attendre un long moment pour atteindre le sommet et descendre», a expliqué Thupden Sherpa. «Elle ne pouvait descendre seule et est morte pendant que les guides Sherpas la descendaient».

Pasang Tenje Sherpa, de Pioneer Adventure, a précisé à l'AFP que Donald Lynn Cash s'est effondré au sommet et est mort près du ressaut Hillary alors que les guides le ramenaient.

Ces deux décès portent à quatre le nombre d'alpinistes morts sur l'Everest depuis le début de la haute saison le mois dernier. Entre fin avril et fin mai, la météo offre une courte fenêtre de conditionsmoins extrêmes et plus propices à l'ascension.