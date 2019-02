«Émotionnellement, il est à terre» - avocate de Michel Cadotte

Michel Cadotte a préféré ne pas s’entretenir avec les médias lundi matin puisqu’«émotionnellement, il est à terre», a révélé son avocate Me Elfriede Duclervil.

Michel Cadotte avait prévu remercier lundi matin sur QUB radio «les membres du jury, les gens qu’ils l’ont écouté, qui ont fait un travail minutieux, extraordinaire». C’est finalement son avocate qui s’est entretenue seule avec Benoit Dutrizac.

L’homme de 57 ans a été déclaré samedi coupable d’homicide involontaire pour le meurtre de sa femme, Jocelyne Lizotte, atteinte d’alzheimer.

M. Cadotte a asphyxié sa conjointe, le 20 février 2017, à l’aide d’un oreiller. La dame âgée de 60 ans souffrait du stade le plus avancé de la maladie d’Alzheimer. Elle ne reconnaissait plus personne et devait passer son temps attachée.

La femme s’était fait refuser l’aide médicale à mourir un an auparavant puisqu’elle n’était ni en fin de vie ni en mesure de donner son consentement.

«On ne peut pas être satisfaits d’un verdict de ce genre. Il y a un stress, c’est une histoire qui est très triste, qui a dévasté deux familles» a tenu à dire Me Duclervil.

