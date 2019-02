Encore une mise à jour gratuite pour Overcooked 2

Mesdames et messieurs, prenez une grande respiration et pensez à quelque chose de reposant: le jeu Overcooked 2, qui fait rager tout le monde et brise des couples, a une mise à jour!

L’éditeur Team17 a annoncé qu’une mise à jour d’Overcooked 2 serait disponible dès aujourd’hui à tous les gameurs qui ont le jeu de base. Le DLC gratuit, nommé «Chinese New Year», vous offrira de nouveaux tableaux, chefs et recettes sur une toute nouvelle carte saisonnière.



Pour célébrer le Nouvel An chinois, on aura un beau petit cochon comme chef, mais aussi le chef dragon.

Ce n’est pas tout: la mise à jour ajoute aussi un tout nouveau mode survie. Cette fois-ci, c’est le conteur que vous nourrissez. Chaque fois que vous servez un repas, vous gagnerez quelques secondes. Saurez-vous survivre?

Le mode survie est disponible sur tous les nouveaux, les deux mises à jour saisonnières et le DLC Surf ’n’ Turf.

Le DLC Chinese New Year d’Overcooked 2 est disponible maintenant sur Xbox One, PlayStation 4, PC et Nintendo Switch.