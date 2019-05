Entente de principe confirmée chez les policiers de Québec

Comme annoncé dans le Journal de samedi, la Ville de Québec et la Fraternité des policiers ont conclu une entente de principe pour le renouvellement de la convention collective.

Dans un communiqué conjoint de la municipalité et de la Fraternité, publié lundi en fin d’après-midi, les deux parties annoncent qu’une entente de principe est intervenue ce lundi. «L’entente vise le renouvellement de la convention collective pour les cinq prochaines années, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023», écrit-on.

On précise également que les membres de la Fraternité se prononceront sur l’entente les 4 et 5 juin prochains. «La Ville et la Fraternité ont convenu de ne pas dévoiler ni commenter le contenu de l'entente de principe avant que les policiers et policières en aient pris connaissance en assemblée générale», fait-on savoir.

Dans notre édition de samedi, Marc Richard, président de la Fraternité, affirmait que «les négociations ont été harmonieuses, Nous avons réussi à rallier nos positions».

La Ville de Québec est toujours en négociations avec ses pompiers, ses cols blancs et ses cols bleus. Ces groupes sont sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2018.