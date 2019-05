Air Canada propose d’acheter Transat pour 520 M$

Air Canada offre 520 M$ pour mettre la main sur le voyagiste Transat A.T., société mère d’Air Transat.

Cela représente 13$ par action de Transat, soit 23% de plus que le cours de clôture de mercredi et 129% de plus que celui du 29 avril, la veille du jour où l’entreprise montréalaise a annoncé qu’elle étudiait des offres d’achat.

«Cette annonce est une bonne nouvelle pour Transat», a déclaré dans un communiqué le PDG de Transat, Jean-Marc Eustache.

Il faudra voir ce que le Bureau de la concurrence dira de cette transaction proposée, puisque le regroupement accroîtrait la position dominante d'Air Canada dans le secteur des liaisons transatlantiques et vers le Sud.

Plus de détails suivront...