Éric Caire confie que son fils est cyberdépendant

QUÉBEC – La voix chargée d’émotion, le ministre délégué à la Transformation numérique Éric Caire a confié lundi que son fils était cyberdépendant et qu’il suivait présentement des traitements pour se soigner.

«Moi j’ai un fils qui est traité en cyberdépendance. Je peux vous dire les ravages que ça peut faire. S’il y en a un, ici, qui peut comprendre de quoi vous parlez, c’est moi», a indiqué le ministre Caire, lors de l’étude des crédits budgétaires de la stratégie numérique, un exercice qui laisse rarement place à l’émotion.

«Pour beaucoup de parents, on est démunis dans cet univers [numérique]-là, et dans les pièges de cet univers-là, et à quel point ça peut avoir un impact négatif sur la vie de nos enfants», a-t-il poursuivi.

Visiblement touchée par la confidence du ministre, la députée libérale Marwah Rizqy a elle aussi indiqué qu’un des membres de sa famille était cyberdépendant.

«Je comprends parfaitement ce que vous vivez», a-t-elle dit.

«Merci d’avoir partagé une tranche de vie avec nous et de l’avoir fait en toute transparence», a-t-elle ajouté, un peu plus tard.

Jeux vidéo à l’école

M. Caire a fait cette confidence alors que la députée libérale le questionnait sur la pertinence des jeux vidéo dans les salles de classe.

Mme Rizqy a lu une lettre que le Centre Cyber-aide a récemment fait parvenir au ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, et qui fait état de ses préoccupations quant à la place des jeux vidéo en classe et à l’existence des programmes dédiés au sport électronique.

«Nous remettons en question la pertinence d’institutionnaliser la présence [du sport électronique] dans nos écoles, compte tenu des risques ou du message que cela envoie», a notamment écrit la directrice générale de l'organisme, Cathy Téreault au ministre Roberge.

À la lumière de cette correspondance, Mme Rizqy a demandé à ce que le gouvernement prenne un «pas de recul» avant d’encourager la présence des jeux vidéo dans les salles de classe.

Jeudi dernier, le ministre Roberge avait dit qu’utiliser le jeu vidéo en classe peut être une bonne idée s’il sert à «exploiter des repères historiques, littéraires ou graphiques en lien avec sa discipline».