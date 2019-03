Et de sept pour les Capitals

L’attaquant Carl Hagelin a brisé l’égalité tard en deuxième période, menant les Capitals vers un gain de 3 à 1 contre les Jets de Winnipeg, dimanche, à Washington.

Les champions en titre de la coupe Stanley ont savouré une septième victoire d’affilée et demeurent au sommet de la section Métropolitaine avec 89 points. C’est quatre de plus que les Islanders de New York.

Nicklas Backstrom avait lancé les favoris locaux en avant à la cinquième minute de la partie, mais Mathieu Perreault a touché la cible face à son ancienne organisation pour créer l’impasse quelques instants plus tard.

L’ancien du Canadien de Montréal Lars Eller a fait scintiller la lumière rouge pour la 10e fois de la campagne en poussant le disque dans une cage abandonnée en fin de match.

Alexander Ovechkin a été blanchi, décochant un seul tir en 19 min 12 s. Pheonix Copley a réalisé 33 arrêts.

Chez les Jets, qui avaient varlopé les Hurricanes en Caroline 8 à 1 vendredi, Connor Hellebuyck a stoppé 15 tirs.