Eugenie Bouchard sans complexe d’infériorité

En dépit du défi de taille qui l’attend à son prochain match aux Internationaux d’Australie, la Québécoise Eugenie Bouchard amorcera sa rencontre face à l’ancienne numéro 1 mondiale Serena Williams avec confiance et optimisme.

«Genie» a bien amorcé le premier Grand Chelem de la saison en écrasant la Chinoise Shuai Peng 6-2 et 6-1 au premier tour à Melbourne, mardi (lundi, heure du Québec). Aussi, avec un titre en double acquis aux côtés de Sofia Kenin en Nouvelle-Zélande plus tôt ce mois-ci et de bons résultats en simple à ses deux tournois précédents (une demi-finale au Luxembourg en octobre 2018 et un quart de finale à Auckland), elle a le vent dans les voiles.

Certes, la détentrice du 79e rang de la WTA ne part pas favorite contre celle l’ayant vaincue deux fois en autant d’affrontements en carrière. Cependant, sa progression lui permet de croire en ses chances, surtout qu’elle a mis seulement 59 minutes pour gagner son premier duel du tournoi.

«J'ai vraiment du plaisir sur le terrain et j'ai l'impression de m'être améliorée lors des derniers mois. J'ai été très solide dans mes matchs au cours des derniers tournois. J'apprécie l'entraînement et les rencontres. C'est la chose la plus importante. Il y a vraiment eu des moments où je n'avais pas de plaisir. [En ce moment], j'aime vraiment être le terrain», a mentionné Bouchard aux médias après son triomphe, soulignant également sa constance et son aplomb durant sa courte présence face à Peng.

Des fleurs

Avant de croiser le fer avec Williams, 16e au monde, la représentante de la Belle Province a sorti le violon pour louanger sa prochaine rivale. Les deux femmes en seront à un premier choc depuis 2014 : cette année-là, Williams l’avait emporté en deux sets identiques de 6-1 dans une rencontre des Finales de la WTA.

«Je pense qu'elle la meilleure de tous les temps, a affirmé Bouchard. Je suis simplement contente de pouvoir partager le terrain avec elle d'avoir une opportunité de pouvoir me comparer aux meilleures joueuses. Elle est dans le top 20 en ce moment, mais pour moi, c'est comme si elle était toujours numéro 1.»