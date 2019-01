Évincé sans indemnités pour abus sexuel, l’ex-PDG de CBS demande un arbitrage

NEW YORK | L’ancien PDG de la chaîne américaine CBS, Leslie Moonves, évincé en septembre sur la foi d’accusations d’abus sexuels, a demandé un arbitrage après que le groupe a refusé de lui verser des indemnités de départ de 120 millions de dollars.

La possibilité pour M. Moonves de recourir à un arbitrage, comme il en a fait la demande mercredi selon un document communiqué au gendarme américain des marchés financiers (SEC), étaitprévue dans un accord passé avec CBS début septembre.

Mi-décembre, au vu des résultats d’une enquête menée par des avocats indépendants, le conseil d’administration du groupe de télévision avait «conclu qu’il y avait des raisons de mettrefin pour faute au contrat» de son principal dirigeant.

Le conseil évoquait des «abus de pouvoir délibérés», une «violation du règlement de l’entreprise», une «violation du contrat de travail» et l’absence de «pleine coopération avec l’enquête».

Le licenciement pour faute libérait l’entreprise de son obligation de verser à Leslie Moonves les 120 M$ d’indemnités de départ prévus dans son contrat.

M. Moonves avait été accusé par douze femmes au total de harcèlement et d’agression sexuelle, dans deux articles-fleuves publiés, en juillet et en septembre, par le magazine New Yorker.