Exceldor met la main sur Viandes Lacroix

SAINT-HYACINTHE – La coopérative de volailles Exceldor a annoncé mardi l’acquisition d’une participation majoritaire dans Les Viandes Lacroix, une entreprise de Saint-Hyacinthe.

«Les perspectives d'affaires qui sous-tendent ce partenariat laissent croire qu'elles pourraient entraîner une croissance encore plus importante en termes de ventes et d'emplois au cours des prochaines années», a fait savoir le président-directeur général d'Exceldor, René Proulx.

L'entreprise les Viandes Lacroix, spécialisée dans la transformation de viande, sera dirigée de manière autonome par la direction actuelle composée de Maxime Lacroix (président), Michael Lacroix (vice-président exécutif) et Glenn Cardoso (vice-président des opérations).

Le montant de la transaction, qui doit être autorisée par le Bureau de la concurrence du Canada, n’a pas été dévoilé.

«Ce partenariat avec Exceldor s'inscrit naturellement dans nos valeurs et représente une opportunité unique pour nos clients, nos employés et notre entreprise», ont souligné Maxime et Michael Lacroix.

L’entreprise Lacroix, fondée en 1985, a un chiffre d'affaires de 145 millions $ et emploie quelque 450 personnes.