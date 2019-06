Fête du Canada: des développeurs canadiens en vedette

L'App Store est parsemé de petits bijoux créés au Canada, et certains sont bien cachés.

Cette semaine, certains d'entre eux sont en vedette sur le marché virtuel d'Apple.

Voici les meilleurs, classés par ville de création, en commençant par Montréal!

Montréal

Plus de 4000 oeuvres de l'Office national du film sont offertes gratuitement. Une belle section éducative et du contenu pour enfants se retrouvent aussi dans l'app. On peut aussi les télécharger sur son appareil pendant 48 heures. Le plus beau dans tout ça? C'est gratuit!

Dans la même veine que Pokémon Go, le titre de Ludia invite les joueurs à capturer différents dinosaures qui s’animent dans leur écran et dont les espèces varient selon la localisation GPS du joueur.

Créé par un Sherbrookois souffrant d'insomnie il y a dix ans, l'app aide maintenant des millions de personnes à travers le monde à profiter d'une bonne nuit de sommeil.

Toronto

CBC Gem (gratuit)

Bien que le contenu est en anglais, Gem vous permet d'écouter des centaines de séries sur demande ainsi que les bulletins de nouvelles et les événements sportifs en direct.

La chaîne montréalaise s'y retrouve.

Worse Than Death (5,49$)

Le jeu développé par un couple explore le récit d'une réunion scolaire qui tourne au vinaigre. L'enveloppe visuelle a été entièrement créée sur iPad. Actuellement en précommande, Worse Than Death sera disponible le 1er juillet.

Alto's Odyssey (6,99$ 2,79$)

L'un des jeux les plus célébrés de l'App Store est (pour le moment) en rabais. Récipiendaire du prix Apple Design l'an dernier, la série Alto's est un incontournable.

Halifax

Apollo for Reddit (gratuit)

Reddit, l'application par excellence pour perdre son temps sur son téléphone, profite d'un client puissant qui améliore de beaucoup l'expérience de navigation. On peut remercier Christian Selig pour cette interface beaucoup plus intéressante et adaptée au iPhone.

Saskatoon

Golf Blitz (gratuit)

Un genre de mélange entre Worms, un jeu de golf et de plateforme qui procure une expérience exhilarante entre amis.

Vancouver

Splitter Critters (3,99$)

En tranchant l'environnement, il faut guider les petites créatures vers leur vaisseau spatial. Gagnant du prix Apple Design en 2017.