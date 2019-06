Fin de vie: les traitements de Vincent Lambert peuvent s’arrêter «dès maintenant»

Paris | Les traitements maintenant en vie le Français Vincent Lambert, en état végétatif depuis 2008, peuvent s’arrêter «dès maintenant» conformément à l’arrêt rendu vendredi par la Courde cassation, a estimé l’avocat de l’épouse du patient.

«Il n’y a plus de voies de recours possibles car il n’y a plus de juges à saisir», a déclaré à la presse Me Patrice Spinosi, après la décision de la plus haute juridiction judiciairefrançaise de casser l’arrêt de la cour d’appel ordonnant la reprise des soins. Pour l’avocat, «c’est un point final à cette affaire».