Un 12e sacre à Roland-Garros pour Rafael Nadal

PARIS | Rafael Nadal s’est offert un douzième sacre historique à Roland-Garros en battant l’Autrichien Dominic Thiem, no 4 mondial et déjà finaliste il y a un an, en quatre sets 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 dimanche.

Nadal devient le premier joueur de l’histoire, hommes et femmes confondus, à remporter douze fois le même titre majeur.

À 33 ans, l’Espagnol compte désormais dix-huit couronnes en Grand Chelem à son palmarès et revient à deux longueurs du record détenu par Roger Federer (20).

Plus de détails suivront.