Folle journée en vue dans la Ligue nationale de hockey

C’est la dernière journée d’activités dans la Ligue nationale de hockey, ce samedi, et pour l’occasion 30 des 31 formations seront en action.

Pendant que les Ducks d’Anaheim profiteront déjà de leurs vacances, les résultats des différents matchs viendront dresser le portrait complet des séries éliminatoires.

Peu importe le sort réservé au Canadien de Montréal, il s’agit d’un jour excitant pour les amateurs de hockey. Plusieurs duels de premier tour seront effectivement déterminés au terme des matchs de la journée. Il reste aussi à identifier, dans certains cas, les équipes qui auront l'avantage de la patinoire.

La lutte est particulièrement chaude dans la section Centrale, où les Predators de Nashville et les Blues de St. Louis ont chacun savouré la victoire jeudi soir, pour prolonger le suspense. Les Jets de Winnipeg, qui ont quant à eux perdu en prolongation face à l’Avalanche du Colorado jeudi, sont également au coeur de la bataille.

«Nous avons été en lutte pour le titre de la section durant toute la saison et tout dépend maintenant de quelques matchs, a observé le vétéran attaquant des Predators Nick Bonino, cité sur le site web de son équipe. Nous allons continuer de faire ce que nous essayons toujours, soit fournir un effort de 60 minutes.»

Les Predators ont leur destinée entre leurs mains. En l’emportant contre les Blackhawks de Chicago samedi, à Nashville, ils s’assureraient du championnat de leur section et forceraient du même coup les Blues et les Jets à s’affronter pour entamer les éliminatoires.

D’intéressants duels

Dans l’Association de l’Est, il est déjà déterminé que les Bruins accueilleront les Maple Leafs de Toronto au premier tour, comme ce fut le cas en 2018 quand Boston l’avait emporté en sept matchs.

«On sait que les Leafs forment une bonne équipe, a commenté l’attaquant des Bruins Patrice Bergeron, plus tôt cette semaine, sur les ondes de TVA Sports. Ils ont une force offensive impressionnante et on les respecte beaucoup.»

Dans l’Ouest, les Golden Knights de Vegas, finalistes de la Coupe Stanley l’an dernier, ont par ailleurs rendez-vous avec les Sharks de San Jose. Ces deux formations s’étaient aussi affrontées en 2018, mais en deuxième ronde. À la fin de la journée de samedi, la table au complet sera mise en vue du premier tour.