France : Alain Juppé abandonne le «combat politique»

Bordeaux | « L’envie me quitte tant le contexte change » : l’ancien Premier ministre français Alain Juppé, une figure historique de la droite modérée, a annoncé jeudi qu’il quittait le « combat politique »et sa ville de Bordeaux, dont il est devenu le maire en 1995.

Des sanglots dans la voix, au moment où il s’apprête à 73 ans à rejoindre le Conseil Constitutionnel, il a dit avoir décidé un tel repli parce que « l’esprit public est devenu délétère ».

L’ex-premier ministre, un vieux routier de la politique où il est entré dans les années 70, s’est expliqué devant la presse et ses administrés bordelais, dans le sud-ouest de la France, sonnés parson départ impromptu, après avoir officiellement accepté mercredi de rejoindre le conseil des « sages » chargé de veiller au respect de la Constitution. Une décision qui est « pour moi un crève-coeur », a-t-il assuré.

Mais à un moment où les rues de Bordeaux subissent, samedi après samedi depuis trois mois, les assauts des casseurs en marge des manifestations de « gilets jaunes », Alain Juppé a dénoncé « la montéede la violence sous toutes ses formes, verbales et physiques, le discrédit des hommes et des femmes politiques réputés +tous pourris+, la stigmatisation des élites dont tout pays a pourtant besoin ».

« L’esprit public, la vie publique sont difficiles à vivre et lourds à porter », a insisté l’ancien Premier ministre de Jacques Chirac (1995-1997). Fondateur de l’UMP, le parti de droite républicainequi a succédé au RPR de Jacques Chirac, il avait été écarté par François Fillon de la course à la présidence pendant la primaire de la droite en 2016.

Depuis l’élection d’Emmanuel Macron en mai 2017, il s’était montré bienveillant, voire laudateur, à l’endroit du président de la République. Il est en outre en excellents termes avec son ancien poulain,le premier ministre Édouard Philippe qui n’a jamais renié son « juppéisme », synonyme de la recherche d’un certain consensus.

Autrefois considéré comme sévère et austère, Alain Juppé a cultivé avec les années une image de grand modéré, à l’opposé de la ligne dure et nationaliste incarnée par Laurent Wauquiez chez Les Républicains,le parti de droite qu’il a d’ailleurs fini par quitter il y a quelques semaines.

Il rejoindra le Conseil constitutionnel début mars, succédant à un autre ex-Premier ministre, M. le socialiste Lionel Jospin.

Aux commandes de la ville de Bordeaux depuis un quart de siècle, il avait été contraint d’interrompre son mandat après sa condamnation à 14 mois de prison avec sursis et un an d’inéligibilité pour« prise illégale d’intérêt » dans l’affaire des emplois fictifs de la Ville de Paris. Il était alors parti enseigner à Québec entre 2005 et 2006.