Funérailles de la fillette de 11 ans tuée en Ontario

TORONTO – Les funérailles de la jeune fille de 11 ans tuée le jour de la Saint-Valentin, à Brampton, en Ontario, ont eu lieu mercredi.

Proches et amies lui ont rendu un dernier hommage vers 9 h, au Lotus Funeral and Cremation Centre, dans le secteur Etobicoke, à Toronto.

Il y a près d’une semaine, une alerte AMBER avait été lancée pour tenter de retrouver Riya Rajkumar, après que sa mère eut avisé les autorités de sa disparition. La petite devait rejoindre sa mère en soirée, après une journée passée avec son père pour célébrer son 11e anniversaire.

Le corps de l'enfant a finalement été retrouvé dans une résidence, tandis que le père, Roopesh Rajkumar, avait été arrêté à une centaine de kilomètres de là. Il fait face à une accusation de meurtre prémédité.

Mardi soir, une veillée a été organisée en mémoire de la petite Riya, à Brampton, selon Global News. Au cours de la cérémonie, le chef par intérim de la Police régionale de Peel, Chris McCord, a lu une déclaration émouvante de la mère de Riya, Priya Ramdin, qui décrivait sa fille comme sa «meilleure amie».

«Riya a toujours été une enfant heureuse et positive. Elle aimait la vie et était toujours excitée par tout ce que la vie avait à offrir. Elle n'a jamais aimé être négative», a écrit la mère.

«Elle a touché beaucoup de vies avec son rire et son grand sourire contagieux, a-t-elle ajouté. Cela me brise le cœur de ne plus jamais voir ce sourire. Je ne la reprendrai jamais dans mes bras. Je ne peux pas croire qu’elle n’est plus là avec moi.»

Mardi soir, le père se trouvait toujours à l'hôpital pour y soigner une blessure par balle auto-infligée.