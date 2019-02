Futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges: le gouvernement Legault change d’idée

QUÉBEC | Le gouvernement Legault fait volte-face dans le dossier du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges, en Montérégie, et annonce que le projet verra bien le jour sur le site qui avait initialement été retenu.

En décembre dernier, dans la foulée du refus de la Communauté métropolitaine de Montréal de modifier son plan d’aménagement et de développement pour permettre la construction du futur centre hospitalier dans une zone agricole en bordure de l’autoroute 30, Québec avait décidé de ne pas insister et d’évaluer d’autres sites potentiels non agricoles.

La décision du gouvernement Legault en décembre avait soulevé l’ire des libéraux, qui avaient porté le dossier pendant des années. La députée libérale de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, avait notamment qualifié la décision de la ministre de la Santé, Danielle McCann, de «recul inacceptable».

Vendredi, la ministre McCann a expliqué qu’«au cours des deux derniers mois, le gouvernement, de concert avec les acteurs régionaux et locaux, soit la MRC de Vaudreuil-Soulanges et la Ville de Vaudreuil-Dorion, a procédé à l'évaluation des terrains potentiels pour la construction du nouvel hôpital».

«Les résultats de cette analyse confirment que le site identifié depuis quelques années, malgré le fait qu'il soit situé dans une zone agricole, demeure celui étant le plus approprié pour accueillir le nouvel hôpital.»

Le futur centre hospitalier verra donc le jour à l'intersection des autoroutes 30, 40 ainsi que de la route 340, à Vaudreuil-Dorion.

Mme McCann a ajouté que le retour à ce site est une décision «qui permettra de construire l'hôpital dans les meilleurs délais possible».

Elle a par ailleurs souligné que «des initiatives seront notamment élaborées pour convertir des terrains en friche en terre agricole sur le territoire de la MRC, et ce, afin de compenser l'utilisation des terrains du site actuel» et que «l'espace de proximité autour du futur hôpital servira notamment à de l'agriculture urbaine à vocation maraîchère santé».

«Un changement dans le choix du site établi de consensus par les 23 maires de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, la Ville de Vaudreuil-Dorion et le précédent gouvernement aurait causé un sérieux préjudice à l'échéancier de la construction de cet hôpital», ont soutenu dans un communiqué conjoint le porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et de santé publique, André Fortin, et sa collègue de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols.

«Tous ceux qui ont suivi le dossier savaient que la Communauté métropolitaine de Montréal demanderait, contrairement à la volonté locale, de choisir un autre site, a soutenu M. Fortin. Nous savions qu'un décret gouvernemental serait par conséquent nécessaire pour aller de l'avant avec le site choisi.»

Le nouvel hôpital comprendra 404 lits et devrait coûter 1,5 milliard $, a rappelé la ministre, vendredi. Les travaux de construction débuteront en 2022 pour une ouverture en 2026.