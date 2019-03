Game of Thrones: 18 accessoires qui feront capoter les fans de la série

Dans quelques semaines, la dernière saison de Game of Thrones sera enfin lancée. Mais pour les plus grands fans de la série télévisée, c’est encore bien trop loin.

Question de vous aider à patienter (ou vous rendre encore plus «hype») au 14 avril, on a fait le tour du web pour dénicher des objets amusants inspirés de Game of Thrones.

Comme pour le groupe de musique Kiss, il y a de la marchandise un peu surprenante. Heureusement, on n’a pas encore trouvé de cercueil Game of Thrones.

À noter: certains des accessoires, comme ceux sur Etsy, sont faits par des fans et non sous la licence officielle.



Un «sweat» à capuche Jon Snow

Exclusivement sur ThinkGeek



Un kit de tarot

Disponible chez Urban Outfitters



Cachet de cire

Ok, personne écrit des lettres en 2019 mais c'est cool quand même, bon.

Disponible sur Amazon



Livre à colorier avec 14 illustrations

Disponible sur TeaMart



Un casse-tête de Westeros vraiment beau

Disponible sur Amazon

Tapis «Hold the door»

Disponible sur Etsy



Funko Pop Dragon (Viserion)

Y’a pas juste ce dragon-là, pas de panique!

Disponible sur Walmart







Sac à dos Targaryen

Bien plus qu’un simple sac à dos avec un dessin dessus. Allez voir tous les petits détails qui font de ce sac une vraie merveille!

Disponible sur Box Lunch





Butoir de porte Hodor

Non. Je rêve? Quelle bonne idée.

Disponible sur Amazon







Chandelles sculptées en oeufs de dragon

J’espère qu’elles tiennent bien, parce qu’un oeuf...ça roule.

Disponible sur Amazon





Un beau verre

Disponible sur Etsy





Funko Pop de White Walker à cheval

C’est adorable et terrifiant en même temps!

Disponible sur HBO



Le casque du personnage The Hound

Vous pouvez le porter, et la mâchoir bouge! Bon, ok, ça coûte plus de 300$. Mais, on l’inclut dans notre liste au cas où.

Disponible sur ThinkGeek



Chandail Tyrion Lannister

Disponible chez EB Games

Boite à musique

Oui, ça joue la chanson thème!

Disponible sur Amazon





Catan Game of Thrones

Parfait pour les fans de Catan qui adorent aussi le show!

Disponible sur ThinkGeek





Huit scotchs Game of Thrones de la SAQ

Êtes-vous plus Greyjoy ou Tyrell?

Disponible en ligne seulement, sur le site de la SAQ



Livre de cuisine

Approuvé par George R.R. Martin!

Disponible sur Amazon