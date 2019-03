Généreuse Marie-Mai

Marie-Mai a offert, samedi au Centre Vidéotron, un spectacle léché qui ne ressemble en rien à ce qui tourne actuellement au Québec, malgré quelques imperfections. Tant qu’à être de passage dans la capitale, la chanteuse à l'énergie explosive avait invité le tout aussi dynamique Koriass à se joindre à elle, pour interpréter le duo qu’ils partagent sur son dernier album.

Première chose qui nous a frappé en entrant dans l’amphithéâtre: le nombre considérable d’enfants qui assistaient au spectacle de Marie-Mai.

Malgré qu’elle s’adresse davantage à un public adulte avec le virage «dance» pop de son dernier opus Elle et moi, la foule de 6786 personnes était majoritairement composée d’enfants et de leurs parents, à l’image de ses tournées précédentes. À voir de très, très jeunes fans danser sous nos yeux, Marie-Mai n'a pas trop à s'inquiéter du renouvellement de son public...

L'autre chose qui nous a frappés, c'est lorsque la chanteuse s’est pointée sur scène : sa capacité à habiter une grande scène comme celle du Centre Vidéotron. Tout sauf ennuyante, la chanteuse de 34 ans danse, se tortille, se couche sur scène, court dans tous les sens.

Les attentes face à ce nouveau spectacle, qui part en tournée dans tout le Québec, étaient élevées. Quand une artiste est considérée comme la «reine de la pop» francophone, qui martèle qu’il s’agit de son plus grand spectacle et qu’elle aspire à une carrière internationale, la barre est haute. Elle a gardé sa générosité légendaire pour combler ses fans: son énergie contagieuse, de nombreuses poignées de mains, une jeune fan qui monte sur scène, un bain de foule.

Cela dit, Marie-Mai est débarquée avec une scénographie bien loin de réinventer la roue, assez simple dans l’ensemble, sans éléments qui se démarquent réellement. Un grand escalier scinde la scène en deux et une passerelle s’avance au parterre. Trois écrans géants en arrière-scène envoyaient des projections ultraléchées qui servaient à mettre la chanteuse en valeur, qui s’est changée six ou sept fois de tenues au cours de la soirée.

Un entracte de trop

Sur les 24 chansons du programme, Marie-Mai chante – avec hargne et conviction – presque toutes les pièces de son nouvel album, Elle et moi. Entourée par quatre musiciens multi-instrumentistes et huit danseurs, elle a amorcé le concert avec ses deux derniers extraits, Empire et Je décolle.

Le spectacle connaît des brisures de rythmes à certains moments. D'abord, après une Garde tes larmes franchement rock, la chanteuse a abordé, assise sur scène, «l’éléphant dans la pièce» : sa rupture médiatisée survenue il y a deux ans, avant de chanter tout en douceur La fin.

Puis, le spectacle a redécollé avec Koriass, venu mettre le feu au plancher avec un duo sur Elle et moi. Ajouté aux pièces À bout portant et Mentir délivrées la pédale au fond, on avait un segment vraiment solide, qui malheureusement a été interrompu par un entracte dont on a de la difficulté à s’expliquer la présence.

Émue

En seconde partie, elle a réussi à nous faire oublier cette pause inutile en déballant de manière très rock ses nombreux hits radiophoniques. Encore une nuit a été livrée sous des éclairages pétaradants et des riffs pesants, ainsi qu’Emmène-moi, Qui prendra ma place, Je cours, C.O.B.R.A, Sans cri ni haine et C’est moi.

Son amoureux, le guitariste David Laflèche, est monté sur scène durant le dernier droit. La chanteuse a fondu en larmes en remerciant ses fans, juste avant Exister.

Marie-Mai a pris la peine de souligner les grands moments de sa carrière qui ont eu lieu à Québec. «Vous m’avez accueillie sur vos plus beaux terrains de jeu», a-t-elle lancé, en mentionnant les Plaines et le Capitole, où elle a été en résidence.