God of War sacré «jeu de l’année»... encore une fois!

God of War a encore une fois remporté les grands honneurs, alors que le titre de Santa Monica Studio a été sacré «jeu de l’année» lors des derniers Game Developers Choice Awards.

Comme à son habitude, la Game Developers Conference (GDC) a présenté sa cérémonie de remise de prix à l’occasion de son rassemblement à San Francisco cette semaine et, comme pour les Game Awards en décembre dernier, God of War s’est démarqué avec six nominations et la plus importante récompense de l’événement.

De leur côté, Red Dead Redemption 2, Return of the Obra Dinn et Florence ont également brillé avec respectivement sept, quatre et quatre nominations. Les deux premiers ont récolté chacun un prix, tandis que le titre mobile du studio Mountains en a remporté deux.

Notons que deux studios de Québec se sont illustrés avec une nomination chacun, soit Ubisoft Québec pour Assassin’s Creed Odyssey et Sabotage Studio pour The Messenger.

Voici la liste complète des gagnants de l’édition 2019 des Game Developers Choice Awards: