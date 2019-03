Google a répondu à nos questions sur Stadia!

Au lendemain de sa présentation de Stadia au Game Developpers Conference de San Francisco, Google invitait quelques médias à s’entretenir avec ses portes-paroles à propos de la fameuse plateforme.

Pèse sur start était du lot et a jasé - en français - avec Madj Bakar, vice-président chez Google.

Pour briser la glace: c’est quoi le feeling chez Google au lendemain de la présentation?

Nous sommes très contents et soulagés! Ça a été bien reçu par les médias et le public. On pense que c’est le début d’un nouveau chapitre [dans l’histoire] des jeux vidéo. Maintenant, nous sommes très excités à l’idée de livrer la meilleure expérience possible aux joueurs et développeurs de jeux.

Et pourquoi le nom Stadia?

C’est le pluriel de stade en latin. Ça renvoie à notre passion pour les jeux depuis les débuts de l’humanité, aux multiples genres de jeux et aux arènes qui s’offrent aux joueurs, etc.

Parlons aussi de vous. Comment vous êtes-vous retrouvé dans ce projet?

Je me suis joint à Google il y a huit ans. J’ai collaboré au Chromebook - lancé en 2013 - et, quelques mois plus tard, je me retrouvais dans l’équipe de conception de Stadia.

OK. Fin du réchauffement. En réaction à l’annonce, plusieurs médias et joueurs ont comparé Stadia à un «Netflix des jeux vidéo». Comment c’est reçu chez vous?

C’est beaucoup plus que ça! C’est une nouvelle génération pour les jeux vidéo. Je ne veux pas dire que ça change la façon dont on joue, mais ça change comment on fait rouler les jeux. Les jeux qui rouleront sur Stadia profiteront du centre de données de Google. On parle ici de jeux incroyables. On parle de jeux encore plus réalistes, plus poussés, avec des univers destructibles à n’en plus finir ou encore de jeux à la Battle Royale pouvant opposer non pas une centaine de joueurs en même temps, mais bien des milliers! On veut offrir davantage d’outils aux développeurs à cet effet.

De votre côté, que cherchez-vous comme jeux pour Stadia?

On parle avec un maximum de studios. On cherche des jeux que les gens vont aimer, bien sûr, mais aussi qui profiteront de nos outils et qui veulent aller plus loin à cet effet. On veut donc une grande diversité, tout simplement.

Le mot d’ordre hier de Google était la démocratisation et l’accès instantané aux jeux. Est-ce la même chose pour les sauvegardes. Disons que je lance une partie d’Assassin’s Creed Odyssey sur un Chromebook le matin, puis-je la poursuivre sur mon téléphone en route vers le travail?

Oui et ça sera instantané aussi. Vous pourrez poursuivre votre partie sur votre téléphone au moment où vous lancerez le jeu sur votre appareil.

[N.B. Comme Stadia compte sur la technologie nuagique, la plateforme aura un seuil minimum de bande passante pour livrer ses jeux aux joueurs. Comme Google poursuit ses tests à ce sujet, on refuse de dévoiler ce seuil minimum pour le moment]

En parlant d’Assasin’s Creed Odyssey, vos premiers tests publics - le Project Stream - se sont faits sur ce jeu produit par Ubisoft Québec. Google annonçait récemment l’embauche de Jade Raymond. Peut-on dire que Google vit une petite histoire d’amour avec le Québec?

Avec le Québec, mais aussi avec Montréal, tout particulièrement, qui est le plus grand centre de développement de jeux vidéo au monde. On a toujours eu des relations avec vos développeurs, dont Ubisoft, évidemment. Et comme on veut attirer les meilleurs jeux sur notre plateforme, cette relation va se poursuivre.

Et c’est quoi votre relation avec les autres gros joueurs dans l’industrie? Qu’est-ce que Nintendo, Sony et Microsoft pensent de Stadia? Pour revenir à la démocratie, il y a des collaborations en vue?

Il faudrait leur demander!

OK! Plusieurs personnes ont aussi remarqué que vous avez glissé le Konami Code au verso de la manette dans la vidéo de votre présentation. En examinant la véritable manette, on remarque que ce n’est pas vraiment le cas. C’était un hommage? Un Easter egg?

Un Easter egg, tout simplement.... et il y en un autre de caché.

Il a été trouvé?

Je ne dirai rien!

En parlant de la fameuse manette, le dévoilement du brevet original, il y a quelques semaines, a fait beaucoup réagir. Le croquis a été ridiculisé sur Internet. Aujourd’hui, on peut tenir la manette en main et on constate qu’elle est non seulement ergonomique, mais aussi très belle. C’était quoi la réaction chez Google lors de ce marasme?

C’est un brevet déposé en 2014, en fait. Beaucoup de choses ont changé depuis! On a sûrement testé une centaine de prototypes au fil des années.

Peut-on parler de la durée de vie de la pile? Du coût de vente?

On va spécifier tout ça plus tard, mais en attendant: la durée de vie et le coût seront comparables aux manettes des autres entreprises.

[N.B. La manette se connecte en USB et via WiFi directement au jeu joué. Google jugeant que Bluetooth ralentirait les manipulations. Aussi, la manette sera essentielle pour jouer sur téléphones portables au lancement de Stadia]

Finalement, c’est quoi les prochaines étapes pour Stadia?

On va annoncer les premiers jeux, les coûts et tous les autres détails pour les clients cet été.

OK, mais quand cet été? Et lors d’un événement? D’une présentation en ligne?

Je ne peux pas en dire plus!

L’entrevue a été réalisée en compagnie de Maxime Johnson du Journal Métro. Aussi à noter: le séjour à San Francisco est une gracieuseté de Google.