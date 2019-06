Grand défi Pierre Lavoie: le moral reste bon, malgré la pluie et le froid

Malgré la pluie et le froid, le moral était encore bon dans le peloton du Grand Défi Pierre Lavoie vendredi matin.

«Les étapes sont difficiles, mais ça fait partie de l'aventure, c'est un défi, souligne l'homme derrière l'événement, Pierre Lavoie. L'important, c'est d'avoir des bons vêtements, de garder le sourire, et d'arriver jusqu'au bout. On sait que le soleil nous attend à l'autre bout.»

Les étapes de jeudi ont d’ailleurs été particulièrement éreintantes pour de nombreux participants; plusieurs ont dû se résoudre à l’abandon en raison des conditions climatiques et de la difficulté du parcours.

Le triathlète souligne que la préparation avant le Défi est particulièrement importante pour se forger le moral.

«L’inconfort nous rend plus fort. On en ressort grandi», estime-t-il.

PHOTO AGENCE QMI, ROGER GAGNON

Reporter pour TVA Sports, Andy Mailly-Pressoir en est à sa première participation au Grand Défi. Il a dû se retirer jeudi en raison d’une importante crampe musculaire au 48e kilomètre de la première étape, à laquelle tous les cyclistes participent. Il le confirme :

«C’est très rude, très éprouvant, il pleut, il fait froid, il faut être très bien habillé, bien préparé, ce n’est pas une partie de hockey-balle», image-t-il.

Avant le départ pour les 1000 kilomètres, les cyclistes ont eu droit à des témoignages de mentors, comme Pierre Lavoie, Josée Lavigueur, Philippe Laprise et Marie-Claude Barrette.

«On réalise à quel point on peut faire une différence dans la vie de milliers et de milliers de familles», souligne le reporter. «On ne dort pas beaucoup, mais on sait pourquoi on le fait. C’est une belle cause.»

Itinéraire du vendredi 14 juin