Guy Nantel est-il barré des émissions de télévision québécoise?

L’humoriste Guy Nantel a révélé, mercredi, ne pas avoir été invité à la télévision québécoise depuis la controverse dans laquelle il a été plongé en novembre 2017 en raison d'un numéro portant sur le consentement sexuel.

Au micro de Sophie Durocher, il a soutenu ne pas être passé au petit écran depuis son passage à Tout le monde en parle en 2017 . «Ça, c’est la dernière fois que j’ai été invité à la télévision», a-t-il révélé à l’émission On n’est pas obligé d’être d’accord à QUB radio.

«Ça va faire 14 mois (...) et je ne t’invente pas ça pour faire pitié. Je ne veux pas me victimiser. Mais ça dit quand même quelque chose sur l’état des choses et sur la société dans laquelle on vit. On est quand même frileux aujourd’hui. De manière systématique, on se dit “ouin, Nantel, on va passer notre tour”.»

«On m’a dit non à toutes les émissions de télévision, toutes chaînes confondues, a insisté l'humoriste connu pour ses nombreux vox-pop. La seule entrevue que j’ai faite depuis un an, c’était à RDS pour parler de ma collection de chandails de hockey. C’est pour te dire à quel point je suis rendu toxique et dangereux.»

«De tout temps, les artistes et les artisans des médias ont été les défenseurs, les gens qui portaient le flambeau pour la liberté d’expression. Mais aujourd’hui, la censure vient de l’intérieur», a-t-il déploré.