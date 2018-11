Guylaine Tanguay nous donne un cours de «marketing» country 101

Bien que le succès soudain de Guylaine Tanguay semble avoir des airs de conte de fées, la principale intéressée démontre que non.

En effet, derrière sa carrière de chanteuse, d’auteure, d’animatrice télé et maintenant d’auteure de balado se cache des années à trimer dur, à bouffer des kilomètres puis des planches et, surtout, à rencontrer de plus en plus de fans du country, un des rares genres musicaux où l’authenticité n’a pas encore été remplacée par une campagne promo bien ficelée. Les échecs d’artistes pop tentant un virage western en témoigne, d’ailleurs.

En marge de notre balado Question de feeling où notre équipe de collaborateurs s’est interrogée sur le «mystère du country au Québec» (c’est hyper vendeur, mais quasiment invisible des grands médias. Comment ça?), Mme Tanguay en avait long à dire sur son genre de prédilection, les plaisirs et sacrifices qui viennent avec et même le «marketing» l’entourant.

