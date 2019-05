Hearthstone : PiinkiSamiii part à la conquête d’une ligue canadienne !

Eh oui ! notre collaboratrice est de retour ce soir sur notre chaîne Twitch pour grimper dans les échelons de la Maplestone League, une ligue canadienne de Hearthstone.

En ligne ce soir sur la chaîne Twitch de Pèse sur start dès 19 h.

« C’est huit semaines. Un adversaire par semaine. Huit joueurs en finale. La ligue en est à sa 8e saison », résume l’athlète e-sport qui confie que c’est sa première participation au sein de l’organisation.

« Pour les connaisseurs : [c’est un] tournoi de format “Last Hero Standing”. Best of 5. 1 ban », ajoute-t-elle au passage.

« J’aime beaucoup le principe, poursuit-elle. On a un adversaire par semaine et on s’entend pour un moment ensemble pour faire nos matchs. C’est [donc] super accessible, le but étant de réunir les passionnés du sport. »

Forte de sa première victoire la semaine dernière, PiinkiSamiii profitera de sa présence sur notre chaîne Twitch cette semaine pour s’entraîner et tester ses decks.

L’occasion idéale pour les fans de Hearthstone de voir - et même d’interagir - avec une pro à l’œuvre !