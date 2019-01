Hugo Barrette rattrapé en fin de course

Le Québécois Hugo Barrette a conclu au sixième rang du keirin de la Coupe du monde de cyclisme sur piste à Cambridge, en Nouvelle-Zélande, samedi.

Le favori local Edward Dawkins a remporté la compétition. Il a devancé le Français Quentin Lafargue (+0,051 seconde) et le Japonais Yudai Nitta (+0,070 seconde). La fierté des Îles-de-la-Madeleine a quant à elle accusé un retard de 0,284 seconde sur le vainqueur de cette finale.

«J’ai fait un gros effort et je pensais me rendre à la victoire, mais dans les 100 derniers mètres, je me suis fait rattraper.»

Au premier tour, Barrette a terminé deuxième de sa vague à 0,088 seconde du Tchèque Tomas Babek, éventuellement cinquième du classement général. Au second tour, il a aussi pris le deuxième rang de son groupe, cette fois avec un retard de 0,056 seconde sur Dawkins.

Lauriane Genest a quant à elle conclu au neuvième échelon du sprint individuel. Son parcours a pris fin dans les huitièmes de finale lorsqu’elle a perdu son duel face à la Britannique Katy Marchant, gagnante avec une avance de 0,014 seconde.

Le podium a été composé de la Hongkongaise Lee Wai Sze (or), de l’Ukrainienne Olena Starikova (argent) et de l’Australienne Kaarle McCulloch (bronze).