Il est maintenant possible d’accéder à sa bibliothèque de jeux PC depuis sa Xbox One

Si vous rêviez de jouer à votre bibliothèque de jeux PC sur votre Xbox One, sachez que c’est maintenant possible (ou presque) grâce à une nouvelle application de Microsoft!

Disponible sur le Microsoft Store, Wireless Display vous permet de diffuser et de contrôler votre ordinateur Windows depuis votre Xbox One via Wi-Fi et, ainsi, d’accéder avec la console à votre bibliothèque Steam, GOG ou autre.

Depuis quelques temps, l’application permettait déjà de partager l’accès à votre PC avec un autre ordinateur, mais une récente mise à jour a permis d’étendre cette fonctionnalité à la Xbox One.

Cette version inclut d’ailleurs plusieurs nouveaux réglages pour contrôler la latence, dont un spécifiquement destiné aux jeux vidéo.

Cela dit, même si la fonctionnalité a été testée pendant plusieurs mois sous la forme d’un version beta, plusieurs internautes, et quelques médias comme Kotaku, rapportent que l’accès à distance depuis la Xbox est la proie de ralentissements et de problèmes d’affichage... lorsque celui-ci vient à fonctionner.

D’autres utilisateurs ont toutefois mentionné que l’application fonctionnait bien et qu’ils arrivaient à diffuser des jeux sans soucis sur leur Xbox One. Le succès de l’opération semble donc plutôt aléatoire.

Dans ce cas, espérons que Microsoft réussisse à rendre l’expérience agréable pour tous, car la fonctionnalité est certainement prometteuse!