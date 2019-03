Il évite la noyade grâce à une astuce banale

Un Allemand en voyage en Nouvelle-Zélande a survécu des heures, perdu dans une mer agitée, grâce à un truc qui transforme une banale paire de jeans en flotteur.

L’homme a raconté au New Zealand Herald qu’il s’estimait très chanceux de connaître cette astuce utilisée par les Navy Seals et sans laquelle il ne serait plus là pour raconter son histoire incroyable.

«J’avais vu ça il y a quelques années, et je me suis toujours dit que si je tombais par-dessus bord sans veste de flottaison, c’est ce que je ferais», a raconté le trentenaire.

Arne Murk – c’est son nom –, 30 ans, est tombé par-dessus bord mercredi dernier lors d’une sortie en yacht avec son frère, à près de 30 kilomètres de la côte, à la hauteur de Tolaga Bay.

«J’ai été éjecté dans l’eau, plongé sous la surface pendant une ou deux secondes, et puis je me suis retrouvé là, sans gilet de sauvetage, uniquement avec mon t-shirt, mon jeans, c’est tout», a-t-il confié au quotidien néo-zélandais.

Son frère lui a lancé un gilet de sauvetage, mais il n’est pas parvenu à l’agripper, et il a rapidement été emporté loin de l'embarcation par les fortes vagues.

Après avoir enlevé ses pantalons, il en a noué les jambes avant de les remplir d’air pour s’en servir comme outil de flottaison improvisé, ce qui lui a permis de rester à la surface.

Les secours, à bord d’un hélicoptère de sauvetage, sont parvenus à le retrouver trois heures et demie après sa chute, épuisé et frigorifié.

«Par deux fois, l’hélicoptère s’est approché de moi, mais les sauveteurs ne m’ont pas vu et sont repartis», se souvient-il, précisant qu’il avait eu très peur que les secours abandonnent finalement leurs recherches sans le retrouver.

«Pendant que je baignais dans l’eau, je pensais à une seule chose: je ne peux pas laisser ma fille sans père. Elle est devenue ma plus grande motivation à survivre», a expliqué M. Murk.

L’homme, qui est un habitué de la mer, avertit qu’il n’a pas l’intention de cesser de naviguer. «Je vais seulement être plus prudent à l’avenir», a-t-il dit.