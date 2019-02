«Il ne faut pas confondre islamophobie et laïcité» - Charly Bouchara

Dans la foulée de la déclaration du premier ministre du Québec, François Legault, à l’effet qu’il n’y aurait pas d’islamophobie au Québec, les réactions furent nombreuses.

Lors d’un entretien avec Sophie Durocher à l’émission On n'est pas obligé d’être d’accord sur QUB radio, le traducteur et parolier algérien Charly Bouchara a amené des précisions à ce débat qui fait rage depuis 24 heures.

«Ce concept d’islamophobie, ce sont les islamistes et souvent des gens d’une gauche que je qualifie de régressive, qui ont fini par l’imposer pour exprimer ce qui est en fait du racisme. Souvent, ils veulent parler de racisme anti-arabe, antimusulman et on a mis tout ça dans le concept d’islamophobie», a précisé M. Bouchara.

Il ajoute: «Il y a beaucoup de musulmans qui ne sont pas musulmans au sens religieux du terme».

M. Bouchara soutient également qu’il ne faut pas confondre «islamophobie» et «laïcité».

«Il y a un autre amalgame qui m’énerve beaucoup, c’est celui entre “islamophobie” et “laïcité”. On peut très bien être militant laïque en étant pour l’interdiction des signes religieux puisqu’on parle de signes convictionnels pour l’ensemble des religions. Mais dès qu’on parle de laïcité, on nous met le voile dans la face, c’est le cas de le dire.»