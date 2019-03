«Il n’y a rien que j’aurais pu faire pour garder Maxime Bernier», dit Andrew Scheer

Alors qu’il assure avoir comme objectif principal la conservation de l’unité de son parti, le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, est catégorique: il est convaincu qu’il n’y avait rien à faire pour «garder Maxime Bernier» dans le parti.

Pour Scheer, le nouveau parti de Bernier est «le parti d’une seule personne» et non pas un regroupement conservateur distinct divisant les partisans. «Il a choisi les politiques, il a choisi de s’installer comme chef sans course à la chefferie», a expliqué Scheer au micro d’Emmanuelle Latraverse.

Dans le balado Emmanuelle présente... sur QUB radio, le chef de l’opposition officielle a affirmé avoir fait plusieurs offres à Maxime Bernier afin de le garder au sein du Parti conservateur. «Nous avons deux enjeux très clairs: le libre-échange avec la Chine - il était en faveur et je suis contre - et le système de la gestion de l’offre.» Selon lui, il n’y a jamais eu moyen de s’entendre avec Bernier, car il «avait pris sa décision le 27 mai 2017, quand les résultats de la course à la chefferie sont sortis.»

La place de la religion

Même si la foi chrétienne est centrale dans la vie d’Andrew Scheer, il a promis de ne pas tenter de rouvrir les débats sur l’avortement ou le mariage gai. Il perçoit la religion comme «des points de navigation» dans sa vie: «C’est normal d’avoir un système ou un autre pour guider nos manières d’agir. Moi, c’est la foi.» Il assure qu’il respecte les religions des nouveaux arrivants. «Nous avons la chance d’avoir un pays qui respecte tous les points de vue», dit le Scheer.

En ce qui concerne l’énergie, les débats sont houleux, mais Andrew Scheer est convaincu que ce ne sont pas les citoyens qui s’opposent au pipeline d’Énergie Est. «Ce sont les politiciens qui ont des inquiétudes avec le projet qui a été proposé», dit-il. Il prétend qu’il est possible de faire valoir la philosophie derrière le projet de manière à satisfaire tout le monde. «Il y a moyen de s’arranger pour que tout le monde ait des bénéfices, au Québec aussi», soutient-il.

L’amour de l’Ouest

Ayant grandi à Ottawa, Andrew Scheer a «fait sa vie» d’adulte à Régina, convaincu que la Saskatchewan est une province axée sur la communauté. «C’est grand, mais avec peu de population, donc la province entière a le sens d’une petite communauté», dit-il.

Père de cinq enfants, il admet qu’être un bon père est un défi, mais il prend le temps de s’arrêter avec ses proches régulièrement. «Quand je suis à la maison, je suis à la maison, je ferme mon téléphone, je ne m’occupe pas de mes discours, promet-il. Quand je suis à la table, je mange avec eux. Mon temps à la maison est sacré parce qu’il y aura toujours un courriel ou un téléphone auquel répondre.»

Les parents d’Andrew Scheer ont été marquants dans son parcours académique, son père figurant parmi ses plus grandes sources d’inspiration.

«Avec mon père, quand je posais une question, j’ai toujours reçu une réponse complète et quand je dis complète, je dis complète. Il m’a expliqué tous les systèmes de gouvernements, l’origine des mots», raconte-t-il en se souvenant notamment de la chute du mur de Berlin. «J’avais 10 ans et j’avais beaucoup de questions, se souvient-il. Mon père m’a expliqué pour me donner tout le scénario. Ça m’a inspiré et j’ai appris qu’il fallait s’impliquer pour changer les choses.»

