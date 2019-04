Complètement nu, il vole de l'argent et... des hot-dogs

Un homme de la Floride est actuellement recherché pour un vol dans le casse-croûte d'un parc de baseball pour enfants.

Le suspect est entré par effraction dans l’établissement aux alentours de 4h du matin, seulement vêtu d’une casquette de baseball et de gants.

En plus d’avoir volé plus de 250$ en dons et causé 5000$ de dommage selon le Tampa Bay Times , l’homme en question serait aussi reparti avec quelques hot-dogs. Question de bien faire passer le tout.

La police du comté de Pinellas en Floride est toujours à la recherche de cet individu. En attendant, veuillez verrouiller les portes de vos casse-croûtes...