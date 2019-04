Illumination du Collège de Champigny: Guilbault persiste et signe

Malgré les critiques, la ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, demeure parfaitement à l’aise avec les 100 000 $ de fonds publics annoncés en début de semaine pour la mise en lumière du Collège de Champigny.

• À lire aussi: Collège de Champigny: 100 000$ de fonds publics pour illuminer une école privée

• À lire aussi: Fonds octroyés par la CCNQ: la subvention accordée au Collège de Champigny dénoncée

Interrogée à ce sujet en marge d’une annonce à Lévis, Mme Guilbault a répondu par l’affirmative.

La ministre a fait valoir que la subvention accordée par la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ) «contribue à mettre en valeur le patrimoine bâti de notre magnifique capitale nationale», et que la mise en lumière du collège s’inscrit «dans le parcours d’accueil touristique» de la région, en raison de sa proximité avec l’aéroport de Québec.

«Ce parcours-là accompagne tous les gens qui nous visitent – les touristes, les dignitaires étrangers – depuis l’aéroport international Jean-Lesage jusqu’à la colline Parlementaire», a fait valoir la députée caquiste de Louis-Hébert.

Quelques précédents

Mme Guilbault a rappelé que la CCNQ compte déjà dans ses réalisations plusieurs projets d’illumination «comme l’hôtel du Parlement, comme le Musée national des Beaux-Arts, le parc de la Chute-Montmorency».

Sur le site Internet de la CCNQ, on mentionne notamment plusieurs églises, le cap Diamant, les portes Saint-Jean et Saint-Louis, le Grand Théâtre, le Château Frontenac et la cour du Vieux-Séminaire de Québec.

Outre les nombreux commentaires négatifs de lecteurs, Québec solidaire a vertement dénoncé que des fonds publics soient utilisés pour mettre en lumière une école privée comme le Collège de Champigny.

«Ce n’est pas aux citoyens et aux citoyennes de payer pour illuminer un bâtiment d’une institution privée qui célèbre son 50e anniversaire. Ils devraient assumer la facture eux-mêmes s’ils souhaitent illuminer leur bâtiment», a réagi jeudi la député solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie.

- Avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée