9 artistes qui chantent Noël avec passion

Genre musical à part entière, la musique de Noël reçoit son lot annuel de sorties de disques. C'est bien beau de lancer des albums à la pelle, mais encore faut-il s'imprégner de la magie du temps des Fêtes et être passionné.

Voici neuf artistes qui chantent avec joie, et depuis longtemps, cette période de l'hiver.

Guylaine Tanguay

Le country et la musique du temps des Fêtes peuvent faire très bon ménage. À preuve, Guylaine Tanguay a lancé avec succès «Pour un Noël country» en 2013. Et elle ne s'est pas arrêtée là, enregistrant à Nashville, au Tennessee, des classiques aussi différents que «Feliz Navidad», «Blue Christmas» ou encore «La Bastringue» sur «Que les fêtes commencent!», son nouvel album sorti au début de novembre. Puis, elle a invité des amis de la chanson à la maison pour le spécial télé du même titre du Club illico.

Roch Voisine

Émerveillé par Noël depuis qu'il est gamin, Roch Voisine a embrassé cette magie avec l'arrivée des années 2000, proposant simultanément «L'album de Noël» et «Christmas Is Calling». À peine trois ans plus tard, il a remis ça grâce au combo CD/DVD «Le Noël de Roch». Sa passion pour la musique et les chansons du temps des Fêtes ne se démodant pas, il se fait un devoir et un plaisir d'interpréter des pièces de Noël sur scène chaque année. En novembre, il a offert deux cadeaux avant l'heure: les compositions «Mon premier sapin blanc« et «My First Christmas Tree».

Johanne Blouin

Plusieurs artistes émettent le désir de lancer un album de Noël. Johanne Blouin en a enregistré quatre – «Sainte nuit», «Johanne Blouin chante Noël», «Noëls d'espoir» et «Noël avec Johanne Blouin» – entre 1990 et 2006. Sur ce dernier, elle marie sa voix à celle de sa fille, Élizabeth Blouin-Brathwaite, à deux reprises. En français ou en anglais, elle a une voix qui sied à merveille au temps des Fêtes. Jusqu'au 23 décembre, elle en fera maintes fois la démonstration avec le spectacle «Noël une tradition en chanson» en compagnie de plusieurs autres artistes.

Patrick Norman

Le prolifique Patrick Norman s'intéresse aussi depuis de nombreuses années à la musique du temps des Fêtes. «Noël sans faim» et «Plaisirs de Noël» se retrouvent d'ailleurs parmi sa discographie en solo. Cette année, appuyée de sa femme Nathalie Lord, il a décidé de donner un nouveau souffle à son entraînante composition «Sonne ta cloche». Le 1er décembre, aux côtés de son amoureuse, il a joint sa voix et sa guitare à des artistes bien connus, aux Petits Chanteurs de Laval et à l'Orchestre symphonique de Longueuil sur scène, pour l'édition 2018 de «Noël symphonique».

À écouter: «Sonne ta cloche» avec Nathalie Lord (https://www.alinfini.ca/sonne-ta-cloche)

Ginette Reno

Ginette Reno peut se frotter à presque tous les défis en chanson. Comme elle l'a prouvé en lançant récemment son plus récent album «À jamais» qui s'ajoute à la quarantaine de disques créés en studio, celle que plusieurs considèrent comme la plus belle voix du Québec n'est pas prête de ranger son micro. Depuis 50 ans déjà (son premier album du temps des Fêtes est sorti en 1967), elle chante Noël comme pas une. Et on pourra continuer à entendre encore longtemps la grande dame interpréter des incontournables tels que «Ave Maria», «Glory, Alleluia», «White Christmas» ou «Minuit Chrétien».

Mario Pelchat

Appuyé par le Jireh Gospel Choir, un ensemble vocal et musical québécois, Mario Pelchat a revisité quelques classiques de Noël – «Ave Maria», «Sainte nuit», «L’enfant au tambour» – avec un disque lancé en 2004. Une dizaine d’années ont passé, puis il a présenté les prêtres avec qui il a rapidement offert trois albums, dont «Noël ensemble», un opus pour lequel il a fait appel à des chanteurs comme Nicole Martin, 2Frères, Joe Bocan et Michaël. En plus du chœur des prêtres, ces pièces religieuses ont repris vie grâce à un grand orchestre.

Marie Michêle Desrosiers

Voix féminine du populaire groupe Beau Dommage, Marie Michèle Desrosiers a réussi avec succès une transition en solo, couchant sa voix sur plusieurs albums. Parmi eux, «Marie Michèle Desrosiers chante les classiques de Noël», enregistré à Prague en 1996 avec l’Orchestre symphonique de la ville. Forte de la popularité de ce disque certifié double platine avant la fin des années 1990, l’interprète s’est rendue à Moscou afin de créer un effort avec le chœur de l’Armée rouge. Cette autre réussite commerciale a été proposée à la fin de 2002. Dès l’année suivante, le DVD «Le Noël russe de Marie Michèle Desrosiers» a fait son apparition sur les tablettes.

Marc Hervieux

L’année 2009 a été marquante à plus d’un égard pour Marc Hervieux. À la sortie de son tout premier album, «Après nous» composé de reprises et de chansons originales, il faut ajouter «Le premier Noël», un assemblage de pièces sur lesquelles il lui a pu s’amuser à réaliser des envolées vocales uniques grâce à certains titres tels que «Agnus Dei». En 2017, sa collaboration avec Gregory Charles qui a mené à la création du spectacle «Noël en noir et blanc» s’est aussi déclinée en un projet de disque du même titre. Les deux hommes ont même partagé des duos, comme sur «Noël blanc».

Emilie-Claire Barlow

Seule ou en duo, en français ou en anglais, Emilie-Claire Barlow réussit à créer la magie de Noël grâce à sa voix unique. En 2007, la Canadienne a lancé un premier opus du genre, le doux «Winter Wonderland». L'an dernier, elle a remis ça avec «Lumières d'hiver», s servant de sa jolie voix jazz pour former des duos avec Ingrid St-Pierre («Hey Santa») et Mitsou («As-tu vu le père Noël?»). Cette année, partout au Québec, les gens peuvent se laisser bercer par l'artiste qui a obtenu sa place au sein de l'équipe de «Noël une tradition en chanson».