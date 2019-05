Ima s’ouvre sur son rôle de mère monoparentale

Ima a confié au magazine 7 Jours qu'elle voit la maternité comme une magnifique expérience et en retire beaucoup de bénéfices, malgré sa récente séparation avec le père de son fils.

Né le 10 avril 2018, soit un mois avant l’anniversaire de la maman, Siam apporte son lot de responsabilités et surtout, bien du bonheur.

«Quand on met un enfant au monde, il y a un amour indescriptible qui se crée. nous formons une famille.»

Or, elle confie que ce n’est pas si simple de s’occuper d’un nouveau-né seule. Désormais mère monoparentale, Ima a confirme entretenir une belle relation avec le père de l’enfant qui demeure maintenant en Australie.

«Paul [le père de Siam] est venu le visiter pendant trois semaines. C’est évident qu’ils ne se voient pas beaucoup, mais ils se parlent. C’est notre réalité et c’est correct ainsi.»

Sa nouvelle vie de maman l’inspire et on pourra bientôt entendre de nouvelles chansons. En attendant, on peut se combler les oreilles avec son dernier single J’y crois.

