Impact: «J’avais quitté le foot» – Zakaria Diallo

Le parcours de Zakaria Diallo est pour le moins unique. Le défenseur central de l’Impact de Montréal a bien failli ne pas percer dans le monde du soccer professionnel.

Le Franco-Sénégalais de 32 ans a abordé tous les aspects de son cheminement sportif lors d’un entretien exclusif avec Frédéric Lord et Hassoun Camara pour le balado XI MTL, présenté par QUB radio.

Le no 5 de l’Impact a notamment pris une pause de trois ans avant d’amorcer sa carrière chez les pros... à 24 ans.

«J’ai signé pro, j’avais 24 ans. Je suis sorti du Havre à 19 ans; ça se passait super bien là-bas, mais ils ne m’ont pas gardé. Pas sportivement, pour des erreurs que j’ai faites, des erreurs que je ne veux pas aborder ici. Des erreurs de jeunesse, j’étais mal entouré», confie sobrement l’arrière de 6 pi 4 po.

«Je suis resté trois ans sans jouer. J’avais quitté le foot. Je tapais le ballon avec des potes en France, mais c’est tout. Rien de sérieux», poursuit-il.

C’est un peu par hasard que Diallo a pu amorcer sa carrière chez les pros, en obtenant un essai inattendu en troisième division française.

«Ensuite, on m’a proposé un essai en national en France, en troisième division. Ça faisait trois ans que je n’avais pas joué. Physiquement, c’était dur, mais ils m’ont quand même pris. J’ai fait six mois où ç’a bien été et j’ai signé pro en Belgique, en D-1. C’est là que c’est parti.»

Diallo, dans ce 9e épisode de XI MTL, parle également de la saison en cours de l’Impact ainsi que de la terrible blessure au tendon d’Achille qui l’a gardé sur les lignes de côté durant l’entièreté de la saison 2018.