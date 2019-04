Incendie majeur à l'Aluminerie de Bécancour

Un incendie majeur est en cours à l’Aluminerie de Bécancour (ABI), dans le Centre-du-Québec.

La Sûreté du Québec (SQ) a été appelée en assistance par les pompiers pour intervenir sur cet événement.

«J’ai été informé de l’incendie en cours à l’Aluminerie de Bécancour, a indiqué le ministre du Travail Jean Boulet sur son compte Twitter. On me confirme que les pompiers sont sur place, qu’ils maîtrisent la situation et qu’il n’y a heureusement aucun blessé.»

