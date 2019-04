Inondations et assurances: «les nouvelles ne sont pas bonnes»

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour les citoyens inondés qui attendraient de l’aide de leur assureur, selon un expert.

D’après le courtier Louis Cyr, l’assurance habitation au Québec n’offre que dans de très rares cas une protection contre les inondations et seulement une poignée de gros assureurs l’ont rendue disponible après les événements de 2017.

Les riverains habitant une zone dite à «risque élevé» ne peuvent en profiter et «ce ne sera pas leur assureur qui va leur venir en aide», a-t-il mentionné en entrevue à LCN, lundi matin, précisant toutefois que ceux en zone à risque «moyen» ou «faible» pourraient s’en prémunir.

«Il n’y a pas d’obligation d’offrir la protection, donc dès qu’ils sont en zone à risque élevé, ils n’offrent pas d’acheter [une assurance] inondation», explique Louis Cyr.

«Les assureurs ne vont pas vers les risques certains [...] Ils ne veulent pas avoir une tarification qui est non concurrentielle. Offrir des produits très dispendieux leur ferait perdre des clients», ajoute le courtier.

Et les véhicules?

En ce qui a trait aux automobiles et autres véhicules qui se sont vus submergés par les eaux, l’expert ajoute qu’il y a «de bonnes nouvelles».

«L’assurance-automobile est uniforme au Québec et [...] l’eau fait partie de cette couverture. On ne peut pas l’enlever donc les gens auront donc seulement leur franchise à payer et c’est tout», conclut Louis Cyr.