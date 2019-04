Jack Hughes et Kaapo Kakko toujours en tête

Les attaquants Jack Hughes et Kaapo Kakko ont conservé leur place de meilleur espoir sur les scènes nord-américaine et internationale, respectivement, lors de la diffusion du classement final de la Centrale de recrutement de la Ligue nationale (LNH), lundi.

Pressenti pour être sélectionné au premier rang par les Devils du New Jersey à l’encan amateur prévu les 21 et 22 juin à Vancouver, Hughes a récolté 48 points, dont 12 buts, en 24 rencontres avec la formation américaine des moins de 18 ans lors de la campagne 2018-2019.

Le top 5 du continent est complété par Bowen Byram, Kriby Dach, Alex Turcotte et Dylan Cozens.

Chez les hockeyeurs internationaux, Vasily Podkolzin et Victor Soderstrom sont dans l’ordre deuxième et troisième derrière Kakko, qui pourrait devenir la propriété des Rangers de New York, détenteurs du deuxième choix. Le Finlandais a amassé 38 points, incluant 22 buts, en 45 joutes avec le club de Turku, dans la ligue élite de son pays.

Par ailleurs, Raphaël Lavoie (20e), Samuel Poulin (22e) et Jakob Pelletier (27e) sont les représentants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec les mieux classés.