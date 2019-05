Jagmeet Singh a inventé une poutine Pendjab

Le chef du Nouveau Parti démocratique du Canada (NPD) Jagmeet Singh accorde au Québec un fort intérêt. «J’ai quand même été un enfant d’immigrants qui a décidé d’apprendre le français dans une ville anglophone», a-t-il lancé à Emmanuelle Latraverse dans son balado sur QUB radio. «J’ai fait une recette de poutine unique avec des patates sucrées. Je mets le fromage en grains là-dedans dans une poêle en fonte et je fais un gravy de tradition pendjabi», a-t-il expliqué, soulignant son affection pour le peuple québécois et les rencontres qu’il a faites au Québec.

Il a fallu demander à s’asseoir pour l’entrevue, car le chef du NPD n'a pas de chaise dans son bureau. «J’essaie le plus possible de rester debout. Notre corps est développé pour être debout, pas sur les chaises», a-t-il annoncé d’emblée.

«Amoureux» de la langue française

Jagmeet Singh est «tombé amoureux» de la langue française grâce à un enseignant québécois dans une école française. «Il m’a enseigné un peu de la réalité du Québec. Je suis sensibilisé aux problèmes des Québécois, la relation avec l’Église, le droit à l’avortement, les droits des communautés LGBTQ», affirme le chef qui comprend les enjeux spécifiques à la province.

«Faut-il avoir une séparation entre l’État et la religion? Oui, mais les personnes ont leurs propres valeurs. On ne peut pas cacher nos valeurs. Je porte un turban, je porte une barbe, mais je suis un fervent défenseur de valeurs», soutient-il.

Premier politicien d’une minorité visible à diriger un parti fédéral, M. Singh est né en Ontario de parents immigrants pendjabis. Dans le balado Emmanuelle présente..., il a expliqué une partie de l’histoire de sa famille: «Mon arrière-grand-père a lutté pour donner le pouvoir aux paysans. Il a fait la grève de la faim jusqu’à la mort. Il est connu comme un personnage de justice. Il est connu comme une grande personne de la révolution.»

Questionné par Emmanuelle à savoir s’il se reconnait dans le titre de «Justin Trudeau de la gauche», Jagmeet Singh a souligné le terme «de gauche» et a admis que, tout comme Trudeau, il est reconnu comme étant apprécié des milléniaux.

Bâtir une société

Aîné d’une famille avec un père malade, Jagmeet Sing a senti le besoin de prendre ses responsabilités tôt dans la vie. «Je me souviens des difficultés et des gens qui m’ont aidé, a confié le chef. Je veux bâtir cette société-là. Si quelqu’un à côté de nous fait face à un problème, on a un problème aussi. C’est une idée fondamentale de ma croyance sikhe et c’est ce qui m’a donné cette sensibilité de gauchiste.»

En portant le turban, Jagmeet Sing s’est attiré des commentaires négatifs et il a subi de l’intimidation dans le passé, notamment en laissant pousser sa barbe. «Les gens m’insultaient et m’attaquaient beaucoup. La discrimination m’a donné une plus grande sensibilité, peut-il affirmer aujourd’hui. Ça m’a donné une idée de ce que vivent les femmes avec la discrimination à cause des genres. Ça a toujours été une motivation pour moi pour bâtir une société inclusive où on célèbre les différences.»

Son turban choque également des électeurs aujourd’hui, mais ce n’est pas négatif pour Jagmeet Singh: «Je prends ça comme un challenge. C’est mon travail de montrer aux gens qui ne voteraient pas pour moi à cause de ça qu’ils ont tort.»

