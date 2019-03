J’ai testé Stadia de Google et c’est très prometteur

Alors que la conférence Google annonçant Stadia se terminait, on sentait déjà les spectateurs trépigner au Moscone Center de San Francisco.

En fait, l’air s’est électrifié dès l’intervention de Marty Stratton d’id Software, laissant entendre qu’on pourrait voir des images de Doom Eternal, le prochain épisode de la saga, captées à l’aide de Stadia lors d’une présentation de son entreprise plus tard aujourd’hui.

Stadia ne se limiterait pas qu’au happening de Google. On pourrait peut-être même l’essayer, donc...

À l’extérieur de l’immeuble, Google a installé un petit musée du jeu vidéo où on pouvait voir différentes reliques (un exemplaire du fameux E.T. d’Atari, un magazine Nintendo Power et j’en passe) ainsi qu’une vitrine - vide - réservée à l’avenir du gaming.

Quelques heures plus tard, on allait y glisser un exemplaire de la fameuse manette Stadia qui, à vue d’oeil, s’annonce beaucoup moins dégueulasse que le battage publicitaire entourant la fuite de son devis d’il y a quelques semaines.

C’est dans un autre pavillon du Moscone Center que Google a installé différentes stations Stadia pour y mettre en valeur ses différentes facettes.

Évidemment, la plus intéressante - pour nous, du moins - était son volet gaming.

Le retour du Project Stream

Les visiteurs de la Game Developers Conference ont donc eu la chance de se joindre à la poignée de chanceuses et chanceux qui, en octobre dernier, participaient au Project Stream.

C’est à dire: jouer à Assassin’s Creed Odyssey - la plus récente création de la série signée Ubisoft Québec - à l’aide... du fureteur Google Chrome.

À l’image des tests initiaux - très positifs à en croire les réactions des cobayes sur les réseaux sociaux -, jouer à Assassin’s Creed Odyssey à l’aide d’un portable Chrome est une expérience qui débalance...

Promesses et «démocratisation»

D’un côté, c’est surprenant qu’un portable comptant surtout sur la nuagique puisse faire «rouler» un jeu AAA aussi lourd sans ralentissement (du moins, lors de mon test de quelques minutes).

C’est donc prometteur pour un des défis que Google s’est lancé ce matin devant les médias, l’industrie et le grand public: «démocratiser» l’accès aux jeux et les rendre disponibles sur les plateformes de choix des joueurs (que ce soit le téléphone, la télé, l’ordinateur de table ou le portable).

Évidemment, on parle ici d’une séance de jeu dans des conditions optimales côté connexion Internet et matériel informatique.

D’où les guillemets à «démocratisation». Surtout lorsqu’on considère que plusieurs coins du monde - dont certaines localités du Québec - n’ont toujours pas accès à la fibre optique.

«Ça fait la job»

De l’autre côté, l’expérience nous laisse quand même un brin sur notre faim... ce qui est très «first world problem», en effet.

Comme on a découvert Odyssey sur PS4, Xbox One et PC, le retrouver ici, tel quel, sur une nouvelle plateforme tient plus de l’export que de la révolution. Bref, c’est beau et c’est rapide. Ça fait la job, donc.

On s’emballera donc davantage lorsqu’on aura droit aux images de Doom Eternal ou lorsque Google annoncera les premiers jeux à se retrouver sur Stadia (cet été à en croire les dires du géant).

Mais, en attendant...

C’est très, très, très prometteur.

Alors que plusieurs plateformes se disaient être «le Netflix des jeux vidéo», Google pourrait non seulement mettre la main sur le titre, mais aller au-delà de ces aspirations (notamment par les perches qu’il tend également aux développeurs de jeux, mais aussi aux personnalités YouTube).

À noter que le séjour à San Francisco est une gracieuseté de Google.