«Je suis confiant, avec le groupe qu'on a, qu'on peut faire les séries» - Marc Bergevin

Marc Bergevin a fait fi des critiques en revenant sur son inaction à la date limite des transactions, soulignant les demandes exagérées de certains directeurs généraux, mais aussi la confiance qu'il a envers le groupe actuel.

Au final, le DG du Canadien et ses collègues ont analysé le groupe de jeunes dans l'entourage, mais aussi l'esprit de camaraderie qui règne dans le vestiaire, et a décidé de ne pas les hypothéquer.

«Si j'avais fait ces échanges, vous m'auriez traité d'idiot», a-t-il lancé aux journalistes à la blague, lundi soir.

Bref, après cette analyse, Bergevin a établi que les jeunes hommes en route vers la LNH sont assez talentueux pour baser l'avenir sur ceux-ci.

Il a expliqué que le prix à payer pour des joueurs non identifiés, mais possiblement des Duchene et Stone, incluait d'excellents espoirs comme Jesperi Kotkaniemi, Ryan Poehling et Alexander Romanov.

«T'as beaucoup d'espoir d'acquérir certains joueurs, mais c'était toujours les mêmes noms qui revenaient. On ne souhaitait pas se débarrasser des Romanov, KK et Poehling. La discussion était très courte.»

Voici quelques citations à retenir du point de presse de Marc Bergevin à la conclusion de la période des transactions.

«La décision va être prise quand sa saison va être terminée: on pourrait voir Poehling à Montréal en renfort après sa saison NCAA, mais il est encore trop tôt pour le dire.»

«Le prix à payer pour des joueurs comme ça (Duchene, Stone, etc.), c'était des KK, des joueurs comme ça, donc c'était un non-starter.»

À propos de Jordie Benn: «Il fait partie de l'équipe, de l'esprit d'équipe, il a fait de la bonne job depuis 40 matchs, on ne voulait pas l'échanger.»

«Niemi a eu des soirées difficiles, mais dans l'ensemble on est satisfait de son travail. Je ne voulais pas ruiner l'esprit d'équipe, parce que ça va vraiment bien, je ne voulais pas toucher à ça.»

À propos de l'équipe: «Je m'attends à ce qu'elle continue sur cette lancée. Je crois en ce groupe-là. Ce ne sera pas facile, ça se décidera dans les trois-quatre derniers matchs, mais je suis confiant qu'on peut faire les séries si on continue comme ça.»

«Either way, je suis critiqué, que je bouge ou pas. Ils ne savent pas le prix à payer pour ce renfort-là (comme Stone et Duchene). J'aurais été critiqué de toute façon.»

À propos de Jordan Weal: «Un joueur de profondeur, un centre droitier, un outil au coach pour des mises en jeu quand on a besoin d'un droitier au cercle.»

«Je suis confiant, avec le groupe qu'on a, qu'on peut faire les séries.»

À propos de la blessure de Noah Juulsen: «Je serais très surpris qu'il revienne cette saison, mais je crois qu'il reviendra en force. Les médecins ne m'ont rien dit à propos de conséquences irréversibles, mais on verra.»

«J'ai fait beaucoup de déplacements en Finlande, en Russie, au CMHJ. On a travaillé beaucoup pour évaluer notre banque de jeunes. Ce ne sont pas tous les joueurs qui vont éventuellement jouer [dans la LNH], mais on a un bon groupe, on va aller de l'avant avec nos jeunes. On place l'organisation dans la bonne direction pour l'avenir.»

«C'est tellement serré, même si on avait battu Toronto, ça ne change rien à l'équipe qu'on a, il ne faut pas partir en peur, il faut analyser l'équipe qu'on a, la direction de l'équipe, pas notre position au classement.»