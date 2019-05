Mort d'une fillette de sept ans: une femme affirme être intervenue à plusieurs reprises en demandant à la DPJ d'agir

Karine Darcy, qui dirige un organisme dédié aux familles québécoises, dit avoir tenté à plusieurs reprises d’aider la jeune fille de sept ans de Granby qui est décédée mardi en fin de journée, notamment en intervenant auprès de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

Elle avait à cœur la situation de la jeune fille et la nouvelle de sa mort l’a profondément secouée, elle qui se dit «inconsolable» depuis.

«Ça fait deux nuits que je ne dors pas. [...] Je peux dire que je suis plus qu’ébranlée, je suis vraiment dans un choc traumatique total parce que notre pire crainte est arrivée», a-t-elle laissé tomber d’entrée de jeu en entrevue à QUB radio, mercredi.

Lundi, une petite fille de 7 ans a été trouvée dans un état pitoyable par les forces de l’ordre à Granby, en Montérégie. Elle avait auparavant passé plusieurs heures enfermée dans sa chambre, bâillonnée et ligotée. La fillette a succombé à ses blessures mardi en fin de journée, lorsqu’on a décidé de la débrancher du respirateur artificiel qui la maintenait en vie.

Son père et sa conjointe, dont l’identité est protégée par une ordonnance de non-publication, ont comparu au palais de justice de Granby mardi et sont accusés de séquestration. La femme de 35 ans fait aussi face à une accusation de voies de fait grave contre l’enfant.

«On avait tous cette crainte-là quelque part qu’il survienne un événement tragique, mais on espérait que ça ne soit pas aussi tragique», a avoué Mme Darcy en entrevue avec l’animateur Benoit Dutrizac.

Celle qui a fondé l’organisme Aide, conseils et assistance aux familles québécoises (ACAFQ), a expliqué avoir effectué plusieurs démarches auprès de la DPJ et d’autres instances pour sortir la fillette de son milieu familiale, mais sans succès.

«Je veux avoir des réponses à mes questions, je veux aller jusqu’au bout des choses. Je trouve que c’est très grave. Au niveau communautaire, on donne énormément de notre temps, on se dévoue énormément et je ne veux plus jamais qu’une situation comme ça puisse arriver sous mon nez», a lâché Mme Darcy, au bord des sanglots.

Karine Darcy soutenait dans cette histoire la grand-mère et la mère biologique de la petite fille qui elles aussi faisaient tout en leur pouvoir pour venir en aide à la fillette, sachant très bien qu’elle vivait dans un milieu nocif. Mais rien n’y faisait, la grand-mère n’avait d’ailleurs même plus le droit de voir la fillette et ses autres petits-enfants depuis avril 2016, puisque son fils l’empêchait de les voir.

Pourtant, la grand-mère a pris soin des enfants à son fils quand ils étaient en bas âge. Elle a d’ailleurs élevé la jeune fille de sept ans de sa naissance à 44 mois. «C’est quand même la majorité de sa vie, à cette petite fille-là. Et c’est ma seule consolation, elle a connu 44 mois d’amour et d’harmonie dans sa vie, c’est une mince consolation», a déclaré Mme Darcy qui était très émotive.