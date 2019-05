Décès du réalisateur québécois Jean Beaudin

Le réalisateur Jean Beaudin n’est plus. L’homme derrière la caméra de films québécois marquants comme «J.A. Martin photographe», «Le matou» et «Being at Home with Claude», mais aussi du classique de la télé «Les filles de Caleb», est décédé subitement samedi, a annoncé mardi l’Agence Omada. Il avait 80 ans.

Jean Beaudin laisse notamment dans le deuil sa conjointe, ses deux enfants et ses cinq petits-enfants.

La veille de sa mort, le cinéaste a accepté le titre d’officier de l’Ordre de Montréal que lui a décerné la mairesse Valérie Plante. En 2016, il avait été fait chevalier de l’Ordre national du Québec.

C’est en 1964 que Jean Beaudin a fait son entrée à l’Office national du film. En 1975, il a signé le long métrage «J.A. Martin photographe» qui a été chaudement accueilli à Cannes.

À plusieurs reprises au cours de sa carrière échelonnée sur plus de 40 ans, Jean Beaudin a dirigé Marina Orsini à la télé. Ce fut le cas pour les séries «Les filles de Caleb», «Shehaweh» et «Miséricorde».

Il a aussi mis en images plusieurs œuvres littéraires québécoises, qu’on pense à «Mario», «Le matou», «Being at Home with Claude», «Souvenirs intimes» et «Le collectionneur».

La sortie de son dernier film, le drame psychologique «Sans elle» mettant en vedette Karine Vanasse, remontait à 2006.